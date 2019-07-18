Финансы
Торги на Московской бирже начались ростомИнтерфакс 03:25
Торги в пятницу открылись ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,7-1,1% в первую минуту. Большинство голубых фишек подорожали в пределах 3% на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Путин опроверг слухи о причинах паводка в Иркутской области
Обновлено в 05:09
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Культура
Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей
Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области
Владимир Путин приехал в Иркутскую область, где встретился с пострадавшими от паводка.
Обновлено в 05:36
Общество
На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно
В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Футбол
Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Хьюстон Динамо»
Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден приобрел пакет акций футбольного клуба американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) "Хьюстон Динамо".
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Кнопочный телефон Nokia с ОС Android показали на фото
В Сети опубликовали снимки новейшей модели кнопочного телефона, особенностью которого станет уникальная версия операционной системы Android.
Обновлено в 04:25
Недвижимость
В России появится программа ипотеки для частных домов
АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Обновлено в 03:17
Происшествия
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице
Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Экономика
«Интер РАО» выходит из капитала Экибастузской ГРЭС-2
Совет директоров "Интер РАО" одобрил прекращение участия из АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", следует из материалов компании.
Обновлено в 03:31
Происшествия
На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски
Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб в Черном море
Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о капитальной застройке лесов
В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, согласно которому будет разрешено застраивать леса объектами для отдыха и туризма, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:04
Авто
Коллекцию из 36 Chevrolet Corvette разыграют в лотерею
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Corsair выпускает модули памяти Vengeance LPX DDR4 объемом 32 ГБ
Обновлено вчера в 11:54