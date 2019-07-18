Финансы

Торги на Московской бирже начались ростомИнтерфакс 03:25

Торги в пятницу открылись ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,7-1,1% в первую минуту. Большинство голубых фишек подорожали в пределах 3% на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.
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Рынок акций РФ, открывшись ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%, удерживает завоеванные уровни

Финмаркет05:33

Торги на Московской бирже начались ростом

Интерфакс03:25

Бумаги ГМК «Норникель» могут оказаться среди лидеров торгов

ПРАЙМ02:43

ИАЦ «Альпари»: Нефтяные акции вывели российский рынок в минус

SIA.ru03:03

Нефтяная слабость

Finam.Ruвчера в 13:05
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Названа причина задымления Boeing в Шереметьево

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Обновлено вчера в 12:27
Политика

В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Политика

Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Путин опроверг слухи о причинах паводка в Иркутской области

Обновлено в 05:09
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Культура

Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей

Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Общество

Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

Обновлено в 04:32
Политика

Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Происшествия

Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии

«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Политика

Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области

Владимир Путин приехал в Иркутскую область, где встретился с пострадавшими от паводка.
Обновлено в 05:36
Общество

На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно

В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Футбол

Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Хьюстон Динамо»

Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден приобрел пакет акций футбольного клуба американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) "Хьюстон Динамо".
Обновлено в 05:17
Гаджеты

Кнопочный телефон Nokia с ОС Android показали на фото

В Сети опубликовали снимки новейшей модели кнопочного телефона, особенностью которого станет уникальная версия операционной системы Android.
Обновлено в 04:25
Недвижимость

В России появится программа ипотеки для частных домов

АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Происшествия

В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Общество

Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом

Обновлено в 03:17
Происшествия

Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице

Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Экономика

«Интер РАО» выходит из капитала Экибастузской ГРЭС-2

Совет директоров "Интер РАО" одобрил прекращение участия из АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", следует из материалов компании.
Обновлено в 03:31
Происшествия

На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски

Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб в Черном море

Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о капитальной застройке лесов

В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, согласно которому будет разрешено застраивать леса объектами для отдыха и туризма, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:04
Происшествия

При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека

Обновлено в 03:28
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Коллекцию из 36 Chevrolet Corvette разыграют в лотерею

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Обновлено вчера в 11:54
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