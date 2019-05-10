Экономика

Торги акциями Uber открылись ниже цены IPOИнтерфакс 12:13

Дебютные торги акциями Uber Technologies Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись на уровне $42 - ниже цены IPO. По данным на 19:05 по Москве цена бумаг составляла $43,12, что на 4,2% ниже цены IPO и соответствует капитализации компании на уровне $72 млрд.
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Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд

Газета.Ru01:20

Дебютные торги акциями компании Uber открылись на уровне 42 долларов

Эхо Москвы12:30

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Ведомости08:02

Торги акциями Uber открылись ниже цены IPO

Интерфакс12:13

Капитализацию Uber оценили в 75,5 млрд долларов

Говорит Москва01:47

WSJ: стоимость акций Uber в рамках IPO на бирже Нью-Йорка составит $45 за штуку

ТАССвчера в 20:59

Сервис такси Uber объявил о размещении 180 млн акций по $45 за штуку

ПРАЙМвчера в 19:13
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Происшествия

Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии

Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 12:44
Политика

Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети

В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Политика

Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы.
Обновлено в 12:48
Хоккей

Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019

Обновлено в 12:29
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Претензии Украины на Керченский пролив, заявленные в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, неуместны, сообщил РИА Новости Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Айза Анохина госпитализирована в Камбодже

Обновлено в 07:51
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ

Служба безопасности столичного аэропорта Домодедово обнаружила у трансферного пассажира, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны без взрывателя, он был снят с рейса, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:26
Футбол

ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо»

Обновлено в 10:07
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика

Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России.
Обновлено в 05:54
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске

Один человек погиб, еще восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Красноярске, сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности

Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с маршрутками

Обновлено в 13:24
Политика

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:04
Политика

Сергей Пугачев рассказал, как Путин просил взять Доренко на «Третий канал» после увольнения с ОРТ из-за репортажа про «Курск»

Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.
Обновлено в 12:43
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Политика

Трамп оценил торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе.
Обновлено в 13:41
Кино

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Обновлено в 13:51
Политика

Сейм Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар

В ноябре 2015 года геноцидом депортацию крымских татар признала Верховная рада Украины.
Обновлено в 03:28
Политика

Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины

Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Общество

Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше

Далай-лама объяснил российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.
Обновлено в 11:03
Гаджеты

Прототипы смартфона-слайдера Asus ZenFone 6 показали в Сети

У второго блогера в распоряжении оказался иной прототип того же смартфона.
Обновлено в 10:39
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