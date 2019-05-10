Экономика
Торги акциями Uber открылись ниже цены IPOИнтерфакс 12:13
Дебютные торги акциями Uber Technologies Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись на уровне $42 - ниже цены IPO. По данным на 19:05 по Москве цена бумаг составляла $43,12, что на 4,2% ниже цены IPO и соответствует капитализации компании на уровне $72 млрд.
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