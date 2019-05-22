Футбол
Торган Азар перешел в дортмундскую «Боруссию»РИА Новости 05:31
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Торган Азар, выступавший за "Боруссию" из Менхенгладбаха, продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии", сообщается на сайте вице-чемпионов Германии. Азар подписал с "Боруссией" контракт до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Обновлено в 10:40
Авто
В России отзывают более 14 тысяч Ford Explorer
Обновлено в 09:36
Автоспорт
Ромен Грожан: Лишь бы в Монако не было проблем с шинами
Обновлено в 04:39
Культура
Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт
Актриса, певица и композитор Женевьев Уэйт скончалась в возрасте 71 года.
Обновлено в 03:18
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Кино
Тарантино оказался в центре скандала из-за нового фильма
"Однажды в Голливуде" является главным фильмом фестиваля. Многие кинокритики высоко оценили долгожданную новую работу Тарантино.
Обновлено в 10:57
Общество
Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США
ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:19
Футбол
Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось
Напомним, Массимо Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок
Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено в 11:48
Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театре
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Марадона был арестован за долг бывшей девушке
Обновлено в 09:09
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Политика
В Бельгии проститутки перед выборами в парламент озвучили свои требования
Как заявила журналистам вице-председатель профсоюза "теневых тружеников", как их называют в Бельгии, Соня Верстапен, ассоциация призывают всех политиков, которые придут к власти по итогам выборов, обеспечить для работников сферы секс-услуг равные социальные права с представителями других профессий.
Обновлено в 10:06
Транспорт
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр
Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал горожанам в среду отказаться от поездок в центр города на автомобилях.
Обновлено в 05:41
Космос
Ученые раскрывают новые детали неуловимого кольца карликовой планеты Haumea
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Обновлено в 11:35
Космос
SpaceX продолжает испытания прототипа Starship
Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника
Обновлено в 07:23
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
Общество
Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?
Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Здоровье
Онкологи протестируют на людях первый отечественный препарат от рака
Минздрав РФ выдал разрешение на проведение тестирования первого отечественного таргетного препарата для лечения рака желудка, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Обвиняемый в поджоге церкви подросток из Карелии признан невменяемым
Обвиняемый в поджоге церкви подросток из Карелии признан невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике Карелия.
Обновлено в 07:56
Политика
Путин назвал важнейший показатель зрелости общества
Президент заверил, что власти будут держать на постоянном контроле вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 10:09
Авто
Ford выпустит новый электрический кроссовер в конце 2020 года
Новинка станет первым электромобилем Ford, построенным компанией с нуля и на новейшей платформе, и началом глобальной электрификации бренда.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01