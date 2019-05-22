Футбол

Торган Азар перешел в дортмундскую «Боруссию»РИА Новости 05:31

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Торган Азар, выступавший за "Боруссию" из Менхенгладбаха, продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии", сообщается на сайте вице-чемпионов Германии. Азар подписал с "Боруссией" контракт до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.
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