Торган Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию» за €40 млнSport24.ru 04:53

По информации Kicker, бельгиец намерен перейти в дортмундскую «Боруссию». Руководство гладбахского клуба хочет выручить от продажи Азара около 40 миллионов евро. Сообщается, что стороны уже близки к согласованию сделки.

Торган Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию» за €40 млн

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