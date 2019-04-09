Футбол
Торган Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию» за €40 млнSport24.ru 04:53
По информации Kicker, бельгиец намерен перейти в дортмундскую «Боруссию». Руководство гладбахского клуба хочет выручить от продажи Азара около 40 миллионов евро. Сообщается, что стороны уже близки к согласованию сделки.
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Петр Порошенко признался в пьянстве
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
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В преддверии Дня Победы стартует акция «Москва – с заботой об истории»
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Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
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На Украину прибудут 150 элитных десантников из США
Обновлено в 05:49
Происшествия
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Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
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Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Происшествия
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
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Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол
Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»
Обновлено в 06:43
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
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Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
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Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года
Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
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Авто
В России начали выдавать новые автомобильные номера
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Политика
Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:24
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Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Наука
Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров
"Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.
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Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд
Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
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Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн ответил на вопрос о предполагаемых романтических отношениях с украинской певицей Светланой Лободой.
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Оседающие «каскады» пузырьков в «Гиннессе» сравнили с нагонной волной
Японские физики объяснили формирование оседающих «каскадов» пузырьков в пиве «Гиннесс» и разработали критерий, который позволяет его предсказать.
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«Рубин» поздравил Нобоа с днем рождения
"Рубин" поздравил с днем рождения полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа. Во вторник эквадорцу исполнилось 34 года.
Обновлено в 08:01
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Начальник СвЖД Алексей Миронов остался под домашним арестом
Начальник СвЖД Алексей Миронов останется под домашним арестом как минимум до 12 июня.
Обновлено в 08:10
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Флагманский смартфон OnePlus 7 показали на новых рендерах
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Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ - святой равноапостольной княгини Ольги - за вклад в развитие церковно-государственных отношений, сообщает во вторник пресс-служба верхней палаты парламента.
Обновлено в 05:52
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
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