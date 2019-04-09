Футбол
Торган Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию» за €40 млнSport24.ru 04:53
По информации Kicker, бельгиец намерен перейти в дортмундскую «Боруссию». Руководство гладбахского клуба хочет выручить от продажи Азара около 40 миллионов евро. Сообщается, что стороны уже близки к согласованию сделки.
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Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
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Тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может быть наказан за критику арбитра
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Обновлено вчера в 10:30
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Армия и оружие
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Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
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Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
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Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
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Песков удивился решению ЕСПЧ по Навальному
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