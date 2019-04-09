Торган Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию»REGNUM 08:15

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар может перейти в «Боруссию» дортмундскую.

Торган Азар может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.

Происшествия Кокорин и Мамаев доставлены в суд Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский районный суд, где сегодня начнётся первое заседание по их делу.

Политика Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.

Происшествия Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.

Спорт Рылов победил на 100-метровке в плавании на спине на чемпионате России Евгений Рылов победил в плавании на спине на дистанции 100 метров на чемпионате России, который проходит в Москве.

Политика Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.

Экономика МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.

Энергетика Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.

Происшествия В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика бандитом Говоря об экономических взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, российский президент назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик предпочел заменить это обращение более нейтральным.

Футбол Пеле выписали из французской больницы Как сообщает Washington Post, Пеле выписан из больницы во Франции.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Общество В Москве умерла невестка Сергея Есенина Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.

Происшествия Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.

Политика Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400 Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.

Интернет Microsoft начала тестирование браузера Edge на основе Chromium Браузер Microsoft Edge на движке Chromium стал доступен на Windows 10.

Финансы Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.

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Политика Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Авто Toyota показала тизер нового Highlander Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Политика Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.