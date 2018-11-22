Соглашение, достигнутое правительством и нефтяными компаниями на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, означает убыточность независимых АЗС на пять месяцев, считает Баженов.

Энергетика Энергетика Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть.

Энергетика Энергетика В ЦБ подготовили сценарий падения цен на нефть до $35 за баррель По словам Набиуллиной, базовый сценарий предусматривает, что средняя цена нефти составит $63 в 2019 году и $55 в 2020-2021 годах.

Энергетика Энергетика «Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб

Энергетика Энергетика Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).

Энергетика Энергетика Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.

Энергетика Энергетика Обучение в автошколах подорожает в следующем году С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.

Энергетика Энергетика «Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.

Энергетика Энергетика Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.

Энергетика Энергетика Беларусь направила в Россию жесткого посла Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай Саудовская Аравия может снова стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.

Энергетика Энергетика На OGT-2018 прошли дискуссии по ТАПИ На Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана-2018» (OGT-2018) 20 ноября прошла дискуссионная сессия по газопроводу Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Энергетика Энергетика В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.

Энергетика Энергетика Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».

Энергетика Энергетика Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.