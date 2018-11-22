Энергетика
Соглашение, достигнутое правительством и нефтяными компаниями на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, означает убыточность независимых АЗС на пять месяцев, считает Баженов.
РИА Новостивчера в 20:02
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Независимые АЗС и госмонополия обвиняют друг друга в росте цен на бензин
Национальная служба новостейвчера в 14:00
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Энергетика
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть.
Обновлено в 00:21
Энергетика
В ЦБ подготовили сценарий падения цен на нефть до $35 за баррель
По словам Набиуллиной, базовый сценарий предусматривает, что средняя цена нефти составит $63 в 2019 году и $55 в 2020-2021 годах.
Обновлено вчера в 15:13
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб
Обновлено вчера в 19:28
Энергетика
Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра
Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
Обучение в автошколах подорожает в следующем году
С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 21:14
Энергетика
«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США
С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 10:10
Энергетика
Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ
Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено вчера в 12:48
Энергетика
Беларусь направила в Россию жесткого посла
Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика
Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Саудовская Аравия может снова стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.
Обновлено вчера в 05:20
Энергетика
На OGT-2018 прошли дискуссии по ТАПИ
На Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана-2018» (OGT-2018) 20 ноября прошла дискуссионная сессия по газопроводу Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).
Обновлено вчера в 09:18
Энергетика
В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки
Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено вчера в 04:30
Энергетика
Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено 20 ноября в 23:48
Энергетика
Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено 20 ноября в 13:48
Энергетика
Chevron начала добычу на месторождении Big Foot в Мексиканском заливе в США
Chevron начала добычу нефти и газа на проекте Big Foot в Мексиканском заливе в США.
Обновлено в 00:10