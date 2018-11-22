Энергетика
Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.
РИА Новости20:02
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Независимые АЗС и госмонополия обвиняют друг друга в росте цен на бензин
Национальная служба новостей14:00
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Энергетика
Нефть дорожает на 2-3% в рамках коррекции после обвала во вторник
Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 2-3% в рамках коррекции после обвала на 7% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 20:03
Энергетика
В ЦБ подготовили сценарий падения цен на нефть до $35 за баррель
По словам Набиуллиной, базовый сценарий предусматривает, что средняя цена нефти составит $63 в 2019 году и $55 в 2020-2021 годах.
Обновлено в 15:13
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб
Обновлено в 19:28
Энергетика
Обучение в автошколах подорожает в следующем году
С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.
Обновлено в 20:44
Энергетика
Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 10:37
Энергетика
«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США
С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:10
Энергетика
Эксперты предлагают доработать налоговый маневр
Эксперты предлагают в качестве альтернативы вернуться к обсуждению концепции плавающего акциза на нефтепродукты.
Обновлено в 11:35
Энергетика
Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом
Обновлено в 09:54
Энергетика
Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ
Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено в 12:48
Энергетика
Беларусь направила в Россию жесткого посла
Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.
Обновлено в 08:17
Энергетика
В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки
Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика
Япония возобновит закупки иранской нефти
Южная Корея возобновляет закупки иранской нефти Сообщается, что иранскую нефть японские покупатели будут забирать из хранилищ, расположенных в китайском порту Далянь.
Обновлено в 10:35
Энергетика
Долг потребителей Подмосковья за газ перед «Газпромом» снизился на 2,7 млрд рублей
Долг жителей и предприятий Московской области за потребленный газ перед "Газпромом" снизился почти на 2,7 млрд рублей за 2018 год до 6,8 млрд рублей.
Обновлено в 08:19