Энергетика

Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС
РИА Новости
20:02

Соглашение, достигнутое правительством и нефтяными компаниями на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, означает убыточность независимых АЗС на пять месяцев, считает Баженов.
РИА Новости20:02

Подробнее о событии

Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС

РИА Новости20:02

Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС

Российская газета18:04

У АЗС появляются идеи радикальных реформ

Коммерсантъ16:05

Независимые АЗС назвали необходимую наценку на литр бензина

РБК13:03

Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России

RT на русском12:55

Топливный союз допустил закрытие независимых АЗС

Известия13:06

Независимые АЗС и госмонополия обвиняют друг друга в росте цен на бензин

Национальная служба новостей14:00
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Энергетика

Нефть дорожает на 2-3% в рамках коррекции после обвала во вторник

Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 2-3% в рамках коррекции после обвала на 7% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 20:03
Энергетика

В ЦБ подготовили сценарий падения цен на нефть до $35 за баррель

По словам Набиуллиной, базовый сценарий предусматривает, что средняя цена нефти составит $63 в 2019 году и $55 в 2020-2021 годах.
Обновлено в 15:13
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб

Обновлено в 19:28
Энергетика

Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 10:37
Энергетика

Обучение в автошколах подорожает в следующем году

С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.
Обновлено в 21:14
Энергетика

«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США

С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:10
Энергетика

Эксперты предлагают доработать налоговый маневр

Эксперты предлагают в качестве альтернативы вернуться к обсуждению концепции плавающего акциза на нефтепродукты.
Обновлено в 11:35
Энергетика

Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом

Обновлено в 09:54
Энергетика

Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ

Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено в 12:48
Энергетика

Беларусь направила в Россию жесткого посла

Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.
Обновлено в 08:17
Энергетика

В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки

Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено в 04:30
Энергетика

Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика

Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика

Япония возобновит закупки иранской нефти

Южная Корея возобновляет закупки иранской нефти Сообщается, что иранскую нефть японские покупатели будут забирать из хранилищ, расположенных в китайском порту Далянь.
Обновлено в 10:35
Энергетика

Долг потребителей Подмосковья за газ перед «Газпромом» снизился на 2,7 млрд рублей

Долг жителей и предприятий Московской области за потребленный газ перед "Газпромом" снизился почти на 2,7 млрд рублей за 2018 год до 6,8 млрд рублей.
Обновлено в 08:19
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