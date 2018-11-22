Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.

Энергетика Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть вновь снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Энергетика Набиуллина рассказала о риске падения цены на нефть до $35 Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы рассказала о трех возможных сценариях денежно-кредитной политики России в зависимости от цен на нефть в 2020 году.

Энергетика Энергетика ВС Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание штрафа в $6,2 млрд Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении жалобы на взыскание штрафа в 172 млрд гривен (около $6,2 млрд), произведенного Антимонопольным комитетом страны.

Энергетика Энергетика За год в Саратовской области открыли семь месторождений нефти и газа Зарплатный фонд за указанный период составил более 2 млрд рублей. Кроме того, в этом году открыли семь месторождений.

Энергетика Энергетика Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.

Энергетика Энергетика Три новых газопровода построит «Газпром» на Ставрополье В крае эксплуатируются 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, большинство из которых принадлежит «Газпрому», создана сеть станций по установке газобаллонного оборудования, увеличивается количество автотранспортной техники, использующей природный газ.

Энергетика Энергетика Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом

Энергетика Энергетика Обучение в автошколах подорожает в следующем году С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.

Энергетика Энергетика На Ямале продолжится рост ВРП на душу населения В следующем году среднегодовая численность занятых в экономике составит 417 тыс. человек при уровне безработицы по МОТ 3,2%. Сейчас в экономике Ямала занято 420 тыс. человек, это самый значительный показатель за все время наблюдений.

Энергетика Энергетика Совкомфлот изучает возможность поставки танкеров MR на СПГ-топливе Флот на СПГ будет включать не только танкеры типоразмера "Афрамакс", но и класса MR (Medium Range, дедвейт 45-52 тыс. тонн), которые будут применять такую же технологию — сжиженный природный газ как основное топливо.

Энергетика Энергетика Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.

Энергетика Энергетика Беларусь направила в Россию жесткого посла Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.

Энергетика Энергетика «Газпром» снизил вложения в «Северный поток-2» на 2018 год Известно, что в прежней версии инвестиционной программы 2018 года было заложено 114,511 миллиардов рублей.