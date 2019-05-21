Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензинLenta.ru 08:57

Стоимость бензина в России может резко возрасти. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо главы Независимого топливного союза Павла Баженова, адресованное вице-премьеру Дмитрию Козаку.
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Независимый топливный союз предупредил о риске нового скачка цен на бензин

RT на русском10:54

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Газета.Ru11:29

Независимый топливный союз предупредил правительство о возможности нового скачка цен на бензин

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Коммерсантъ09:57

Независимый топливный союз предупредил о риске скачка цен на бензин

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Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

РБК07:40

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