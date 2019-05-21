Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензинLenta.ru 08:57
Стоимость бензина в России может резко возрасти. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо главы Независимого топливного союза Павла Баженова, адресованное вице-премьеру Дмитрию Козаку.
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