Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензинLenta.ru 08:57
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
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Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено вчера в 08:54
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Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
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Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
Спорт
Выборы сменщика Фазеля проведут в Санкт-Петербурге в 2020 году
Выборы нового главы Международной федерации хоккея пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-атташе ИИХФ Адам Стайсс.
Обновлено в 10:02
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Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
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Армия и оружие
Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США
Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В отеле Хургады отравился ребенок из России
В результате случая острого отравления российских граждан в отеле Aladdin Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:28
Интернет
В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram
В открытый доступ попала база данных почти 50 млн учетных записей в Instagram.
Обновлено в 09:54
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Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене
На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.
Обновлено в 08:47
Политика
Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому
Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
Обновлено в 10:10
Политика
Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов
Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Второй МРК проекта 22800 «Советск» вышел на ходовые испытания
Второй малый ракетный корабль "Советск" (ранее "Тайфун", название сохранилось на борту) проекта 22800 ("Каракурт") вышел на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 05:56
Политика
В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ
Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Политика
Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации
Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Религия
Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Политика
Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Общество
Голикова проведет в Казани заседание оргкомитета WorldSkills 2019
Международный турнир WorldSkills Казань примет в августе этого года. Участники из 60 стран мира посоревнуются в 56 компетенциях.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Ульяновской области сошел с рельсов железнодорожный состав
Как сообщил на своей страничке в facebook.com министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, сегодня в Барыше сошел с путей железнодорожный состав из восьми пустых цистерн, следовавший из Инзы в Самару.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Кино
Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках
Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Футбол
Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола
Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Москва оказалась среди лидеров в России по хамству
Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Общество
Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество
«Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма
Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.
Обновлено в 04:54
Политика
Владимир Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду.
Обновлено вчера в 03:51