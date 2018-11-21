Энергетика
Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России
Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в РоссииРИА Новости11:25
По словам Баженова, соглашение между правительством и нефтяными компаниями, достигнутое на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, установило убыточность независимых АЗС на пять месяцев, что может привести к их закрытию.
РИА Новости11:25
с чего всё началось
В Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что готовы продавать бензин по любой цене. Независимые АЗС продают цены на бензин по той стоимости, которые им установили. Об этом рассказал глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.Национальная служба новостей06:39
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Независимые АЗС и госмонополия обвиняют друг друга в росте цен на бензин
Национальная служба новостей14:00
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Энергетика
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть
Обновлено в 14:21
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб
О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена.
Обновлено в 16:03
Энергетика
Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 10:37
Энергетика
«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США
С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:10
Энергетика
Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра
Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.
Обновлено в 08:20
Энергетика
Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть, Э.Набиуллина
Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть.
Обновлено в 08:34
Энергетика
Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом
Обновлено в 09:54
Энергетика
Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ
Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено в 12:48
Энергетика
Беларусь направила в Россию жесткого посла
Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.
Обновлено в 08:17
Энергетика
В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки
Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика
Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
Рост цен производителей в октябре ускорился до 3,3%
За период с начала года рост цен составил 14,7%. В октябре 2017 годы цены производителей увеличились на 1,2%, за январь-октябрь - на 6,1%.
Обновлено в 00:46
Энергетика
Япония возобновит закупки иранской нефти
Южная Корея возобновляет закупки иранской нефти Сообщается, что иранскую нефть японские покупатели будут забирать из хранилищ, расположенных в китайском порту Далянь.
Обновлено в 10:35
Энергетика
Долг потребителей Подмосковья за газ перед «Газпромом» снизился на 2,7 млрд рублей
Долг жителей и предприятий Московской области за потребленный газ перед "Газпромом" снизился почти на 2,7 млрд рублей за 2018 год до 6,8 млрд рублей.
Обновлено в 08:19