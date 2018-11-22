Энергетика
Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России
Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в РоссииРИА Новости11:25
По словам Баженова, соглашение между правительством и нефтяными компаниями, достигнутое на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, установило убыточность независимых АЗС на пять месяцев, что может привести к их закрытию.
РИА Новости11:25
с чего всё началось
В Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что готовы продавать бензин по любой цене. Независимые АЗС продают цены на бензин по той стоимости, которые им установили. Об этом рассказал глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.Национальная служба новостей06:39
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Независимые АЗС и госмонополия обвиняют друг друга в росте цен на бензин
Национальная служба новостей14:00
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 2,5% после обвала
По данным агентства, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,54% — до $64,12 за баррель.
Обновлено в 17:16
Энергетика
«Газпром» выбрал маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»
Компания "Газпром" выбрала маршрут поставок газа по газопроводу "Турецкий поток", сообщает в четверг газета "Коммерсант".
Обновлено в 17:54
Энергетика
Песков назвал хитрым вопрос о сокращении добычи нефти
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал "хитрым" вопрос о том, считает ли Россия, что пора объявить о сокращении добычи нефти в связи со снижением цены, передает К. По его словам, страны-экспортеры и страны-потребители наблюдают за волатильностью цены на нефть.
Обновлено в 13:29
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб
О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена.
Обновлено в 16:03
Энергетика
Эксперты предлагают доработать налоговый маневр
Эксперты предлагают в качестве альтернативы вернуться к обсуждению концепции плавающего акциза на нефтепродукты.
Обновлено в 11:35
Энергетика
Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть, Э.Набиуллина
Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть.
Обновлено в 08:34
Энергетика
Совкомфлот изучает возможность поставки танкеров MR на СПГ-топливе
Флот на СПГ будет включать не только танкеры типоразмера "Афрамакс", но и класса MR (Medium Range, дедвейт 45-52 тыс. тонн), которые будут применять такую же технологию — сжиженный природный газ как основное топливо.
Обновлено в 06:00
Энергетика
Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Саудовская Аравия может снова стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ
Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено в 12:48
Энергетика
Ливан пустит энергетику на ветер
Ливан среди арабских стран может считаться самой европейской в этнокультурном плане страной (не считая, конечно, Мальты, которая все же не арабская).
Обновлено в 04:00
Энергетика
В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки
Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено в 04:30
Энергетика
На OGT-2018 прошли дискуссии по ТАПИ
На Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана-2018» (OGT-2018) 20 ноября прошла дискуссионная сессия по газопроводу Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).
Обновлено в 09:18
Энергетика
Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика
Долг потребителей Подмосковья за газ перед «Газпромом» снизился на 2,7 млрд рублей
Долг жителей и предприятий Московской области за потребленный газ перед "Газпромом" снизился почти на 2,7 млрд рублей за 2018 год до 6,8 млрд рублей.
Обновлено в 08:19