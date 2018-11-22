В Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что готовы продавать бензин по любой цене. Независимые АЗС продают цены на бензин по той стоимости, которые им установили. Об этом рассказал глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.

с чего всё началось

По словам Баженова, соглашение между правительством и нефтяными компаниями, достигнутое на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, установило убыточность независимых АЗС на пять месяцев, что может привести к их закрытию.

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