Энергетика
Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионахURA.Ru вчера в 06:56
Многие независимые АЗС в регионах страны могут закрыться. Об этом «URA.RU» сообщил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. По его словам, отрасль сегодня переживает сложные времена и ждет конструктивных шагов со стороны правительства.
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Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Экономика
Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей
Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.).
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Футбол
Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout
Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.
Обновлено в 00:10
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Экономика
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона
По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Раскрыты причины неудачи Лунной программы СССР
Американские эксперты считают, что существенно затормозила развитие лунной программы СССР хаотичная система управления: бюрократические препоны и капризы руководства привели к тому, что система забуксовала.
Обновлено в 02:46
Единоборства
Нурмагомедов займется продвижением турниров Gorilla
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов займется продвижением турниров своего спонсора Gorilla. Соревнования пройдут 13 июля в Каспийске.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли
Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний.
Обновлено в 00:02
Общество
В МИД предупредили россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции
«Франция — 25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения «жёлтые жилеты», рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 03:46
Происшествия
На газопроводе в Пермском крае произошел пожар
Обновлено в 01:49
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Космос
Под северным полюсом Марса обнаружены значительные залежи льда
Ученые считают, что слои образовались, когда лед накапливался на полюсах Марса во время последних ледниковых периодов.
Обновлено вчера в 08:00
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Японское отделение Amazon прекратило продажу продукции компании Huawei
Японское отделение крупнейшего интернет-рынка Amazon приостановило продажу продукции китайской компании Huawei.
Обновлено в 02:40