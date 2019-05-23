Энергетика

Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионахURA.Ru вчера в 06:56

Многие независимые АЗС в регионах страны могут закрыться. Об этом «URA.RU» сообщил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. По его словам, отрасль сегодня переживает сложные времена и ждет конструктивных шагов со стороны правительства.
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Минфин обвинили в дороговизне бензина

Lenta.ruвчера в 09:50

Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионах

URA.Ruвчера в 06:56

Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса

РБКвчера в 03:10

Независимый топливный союз прогнозирует новый рост цен на бензин, банкротство АЗС и народные протесты

Накануне.Ruвчера в 04:04

Независимые АЗС назвали сценарии кризиса на топливном рынке России

Rambler News Serviceвчера в 04:40

Топливный союз призвал обсудить ситуацию с ростом оптовых цен на бензин

РИА Новостивчера в 05:30

Топливный кризис: эксперты об угрозе резкого роста цен на бензин

ТВКвчера в 04:39
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Происшествия

Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Экономика

Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей

Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.).
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Футбол

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Политика

Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука

Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Экономика

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Авто

Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России

Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Авто

Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout

Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.
Обновлено в 00:10
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Экономика

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

Во Владивостоке директор школы уволилась после скандального выпускного

Обновлено в 03:07
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Политика

Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны

Обновлено вчера в 11:21
Политика

Раскрыты причины неудачи Лунной программы СССР

Американские эксперты считают, что существенно затормозила развитие лунной программы СССР хаотичная система управления: бюрократические препоны и капризы руководства привели к тому, что система забуксовала.
Обновлено в 02:46
Единоборства

Нурмагомедов займется продвижением турниров Gorilla

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов займется продвижением турниров своего спонсора Gorilla. Соревнования пройдут 13 июля в Каспийске.
Обновлено в 03:43
Здоровье

Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли

Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний.
Обновлено в 00:02
Общество

В МИД предупредили россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции

«Франция — 25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения «жёлтые жилеты», рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 03:46
Происшествия

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

Обновлено в 01:49
Политика

Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Космос

Под северным полюсом Марса обнаружены значительные залежи льда

Ученые считают, что слои образовались, когда лед накапливался на полюсах Марса во время последних ледниковых периодов.
Обновлено вчера в 08:00
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Обновлено вчера в 13:32
Политика

Японское отделение Amazon прекратило продажу продукции компании Huawei

Японское отделение крупнейшего интернет-рынка Amazon приостановило продажу продукции китайской компании Huawei.
Обновлено в 02:40
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