Энергетика
Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионахURA.Ru вчера в 06:56
Многие независимые АЗС в регионах страны могут закрыться. Об этом «URA.RU» сообщил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. По его словам, отрасль сегодня переживает сложные времена и ждет конструктивных шагов со стороны правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Политика
В Совете Федерации ответили на призыв НАТО вывести войска из Крыма
Обновлено вчера в 02:48
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-флешмоба выпускников
Директор школы № 74 Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после танцев выпускников в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком.
Обновлено в 04:50
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В петербургском аэропорту «Пулково» пожилая женщина упала с трапа
Пожилая женщина оступилась на трапе и упала в петербургском аэропорту "Пулково", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Обновлено в 03:19
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Неизвестный напал на полицейского в Тульской области
Полицейские ведут розыск неизвестного, напавшего на сотрудника полиции в Тульской области.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры
Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
Обновлено в 01:10
Политика
На Украине начинается кампания по выборам в Верховную раду
О решении распустить Верховную раду и провести досрочные выборы президент Владимир Зеленский объявил в первые же минуты после вступления в должность главы государства - в своей инаугурационной речи 20 мая.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков
Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Клещи добрались до «Гремячей гривы» в Красноярске
Клещи атакуют посетителей парка «Гремячая грива» в Красноярске. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по краю.
Обновлено в 04:38
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
В Нидерландах прошли выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Детский сад в Южно-Сахалинске закрыли на карантин
В детском саду Ивушка в Южно-Сахалинске на этой неделе зафиксирован случай заболевания детей острым гастроэнтеритом.
Обновлено в 01:38
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 08:21
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Экономика
Минэкономики все еще ищет способы разогнать темпы увеличения ВВП
Минэкономики все еще ищет способы разогнать темпы увеличения ВВП Модель экономического роста, которая способна разогнать темпы увеличения российского ВВП до уровня, необходимого для вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира, пока окончательно не сформирована.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08