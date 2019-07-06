Энергетика

Топливный союз предлагает снизить цены на бензин за счет РосрезерваПрофиль вчера в 14:16

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша предложил властям использовать запасы топлива Росрезерва для стабилизации ситуации на Дальнем Востоке. Как сообщает РБК, он также советует продлить в регионе соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо.
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с чего всё началось

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
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