Энергетика
Топливный союз предлагает снизить цены на бензин за счет РосрезерваПрофиль вчера в 14:16
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша предложил властям использовать запасы топлива Росрезерва для стабилизации ситуации на Дальнем Востоке. Как сообщает РБК, он также советует продлить в регионе соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо.
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с чего всё началось
Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.РБКвчера в 03:00
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