Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.

с чего всё началось

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша предложил властям использовать запасы топлива Росрезерва для стабилизации ситуации на Дальнем Востоке. Как сообщает РБК, он также советует продлить в регионе соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо.

Топливный союз предлагает снизить цены на бензин за счет Росрезерва

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