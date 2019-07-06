Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.

с чего всё началось

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша предложил властям использовать запасы топлива Росрезерва для стабилизации ситуации на Дальнем Востоке. Как сообщает РБК, он также советует продлить в регионе соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо.

Топливный союз предлагает снизить цены на бензин за счет Росрезерва

Политика Россия и Украина проведут двухчасовой телемост Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne проведут телемост, в ходе которого жители двух стран смогут пообщаться друг с другом.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронили в Петербурге Подводники, погибшие на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронены в субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Политика Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Политика Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.

Экономика Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

Политика Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.

Армия и оружие Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел у линии соприкосновения на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Происшествия СМИ сообщили о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях На месте археологических раскопок в Помпеях находятся не менее десяти неразорвавшихся бомб, сброшенных союзниками во время Второй мировой войны, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano в воскресенье.

Кино Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика «Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.

Шоу-бизнес Фото: Пользователи соцсетей нашли грудь у Полины Гагариной Подписчики Полины Гагариной на одной из пляжных фотографий певицы наконец разглядели грудь.

Кино Продюсер Артур Браунер скончался в Германии О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.

Общество Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.

Политика Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Происшествия Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.

Политика Иран начнет обогащение урана на уровне выше ядерной сделки Иран начнет обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой, заявили власти исламской республики.

Происшествия Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии Семилетняя девочка, доставленная из Ингушетии в Москву, до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Общество Власти Москвы назвали самые романтичные места города Московские власти рассказали о самых романтичных местах для свиданий и прогулок в российской столице.

Общество Жара вернется в Москву во второй половине июля Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Экономика Работников начнут страховать по принципу ОСАГО В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.