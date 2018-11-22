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Ранее ФАС предупредила независимые АЗС о необходимости снизить цены на топливо. Как заявлял глава «Роснефти» Игорь Сечин, такие АЗС влияют на ценообразование на топливо.

Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России

Энергетика Энергетика Росту цен на нефть препятствует статистика по запасам Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.

Энергетика Энергетика В ЦБ подготовили сценарий падения цен на нефть до $35 за баррель Пессимизм вокруг перспектив российского экономики строится на нескольких факторах: повышении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года, действии бюджетного правила (доходы бюджета свыше $за баррель не тратятся, а идут в резервы), бегстве капитала из России на фоне санкций, замедлении мировой экономики и снижении цен на нефть.

Энергетика Энергетика «Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена.

Энергетика Энергетика Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).

Энергетика Энергетика Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.

Энергетика Энергетика Обучение в автошколах подорожает в следующем году С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.

Энергетика Энергетика «Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.

Энергетика Энергетика Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом Трансанатолийский трубопровод (TANAP) соединили с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) на границе Турции и Греции.

Энергетика Энергетика Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.

Энергетика Энергетика Беларусь направила в Россию жесткого посла Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай Саудовская Аравия может снова стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.

Энергетика Энергетика С 1 января газ для населения подорожает на 1,7 % С 1 июля 2014 года розничная цена на газ для населения выросла с 4688,54 до 5623,61 рублей за тысячу кубометров.

Энергетика Энергетика В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.

Энергетика Энергетика Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».