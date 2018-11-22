Энергетика

Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России
RT на русском
вчера в 12:55

Ранее ФАС предупредила независимые АЗС о необходимости снизить цены на топливо. Как заявлял глава «Роснефти» Игорь Сечин, такие АЗС влияют на ценообразование на топливо.
RT на русскомвчера в 12:55

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Топливный союз сообщил о проблемах независимых заправок

Газета.Ru00:43

Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС

РИА Новостивчера в 20:02

Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС

Российская газетавчера в 18:04

У АЗС появляются идеи радикальных реформ

Коммерсантъвчера в 16:05

Независимые АЗС назвали необходимую наценку на литр бензина

РБКвчера в 13:03

Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России

RT на русскомвчера в 12:55

Независимые АЗС и госмонополия обвиняют друг друга в росте цен на бензин

Национальная служба новостейвчера в 14:00
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Энергетика

Росту цен на нефть препятствует статистика по запасам

Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.
Обновлено в 00:42
Энергетика

В ЦБ подготовили сценарий падения цен на нефть до $35 за баррель

Пессимизм вокруг перспектив российского экономики строится на нескольких факторах: повышении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года, действии бюджетного правила (доходы бюджета свыше $за баррель не тратятся, а идут в резервы), бегстве капитала из России на фоне санкций, замедлении мировой экономики и снижении цен на нефть.
Обновлено в 00:42
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб

О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена.
Обновлено вчера в 19:28
Энергетика

Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика

Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра

Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика

Обучение в автошколах подорожает в следующем году

С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 21:14
Энергетика

«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США

С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 10:10
Энергетика

Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом

Трансанатолийский трубопровод (TANAP) соединили с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) на границе Турции и Греции.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика

Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ

Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено вчера в 12:48
Энергетика

Беларусь направила в Россию жесткого посла

Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика

Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Саудовская Аравия может снова стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.
Обновлено вчера в 05:20
Энергетика

С 1 января газ для населения подорожает на 1,7 %

С 1 июля 2014 года розничная цена на газ для населения выросла с 4688,54 до 5623,61 рублей за тысячу кубометров.
Обновлено в 00:41
Энергетика

В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки

Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено вчера в 04:30
Энергетика

Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено 20 ноября в 23:48
Энергетика

Chevron начала добычу на месторождении Big Foot в Мексиканском заливе в США

Chevron начала добычу нефти и газа на проекте Big Foot в Мексиканском заливе в США.
Обновлено в 00:10
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