Энергетика
Ранее ФАС предупредила независимые АЗС о необходимости снизить цены на топливо. Как заявлял глава «Роснефти» Игорь Сечин, такие АЗС влияют на ценообразование на топливо.
RT на русскомвчера в 12:55
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Независимые АЗС и госмонополия обвиняют друг друга в росте цен на бензин
Национальная служба новостейвчера в 14:00
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Энергетика
Росту цен на нефть препятствует статистика по запасам
Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.
Обновлено в 00:42
Энергетика
В ЦБ подготовили сценарий падения цен на нефть до $35 за баррель
Пессимизм вокруг перспектив российского экономики строится на нескольких факторах: повышении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года, действии бюджетного правила (доходы бюджета свыше $за баррель не тратятся, а идут в резервы), бегстве капитала из России на фоне санкций, замедлении мировой экономики и снижении цен на нефть.
Обновлено в 00:42
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб
О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена.
Обновлено вчера в 19:28
Энергетика
Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра
Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
Обучение в автошколах подорожает в следующем году
С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 21:14
Энергетика
«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США
С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 10:10
Энергетика
Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом
Трансанатолийский трубопровод (TANAP) соединили с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) на границе Турции и Греции.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ
Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено вчера в 12:48
Энергетика
Беларусь направила в Россию жесткого посла
Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика
Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Саудовская Аравия может снова стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.
Обновлено вчера в 05:20
Энергетика
С 1 января газ для населения подорожает на 1,7 %
С 1 июля 2014 года розничная цена на газ для населения выросла с 4688,54 до 5623,61 рублей за тысячу кубометров.
Обновлено в 00:41
Энергетика
В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки
Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено вчера в 04:30
Энергетика
Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено 20 ноября в 23:48
Энергетика
Chevron начала добычу на месторождении Big Foot в Мексиканском заливе в США
Chevron начала добычу нефти и газа на проекте Big Foot в Мексиканском заливе в США.
Обновлено в 00:10