Топливный рынок РФ находится в кризисе с мая 2018 годаFinam.Ru вчера в 08:32

Российский топливный рынок находится в кризисном состоянии с мая 2018 года, считает Независимый топливный союз.

Топливный рынок РФ находится в кризисе с мая 2018 года

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