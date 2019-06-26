Энергетика

Топливный рынок РФ находится в кризисе с мая 2018 годаFinam.Ru вчера в 08:32

Российский топливный рынок находится в кризисном состоянии с мая 2018 года, считает Независимый топливный союз.
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Владельцы независимых автозаправок просят правительство спасти отрасль

Эхо Москвывчера в 16:01

Топливный рынок РФ находится в кризисе с мая 2018 года

Finam.Ruвчера в 08:32

Независимые АЗС заявили о попадании рынка бензина в «регуляторные тиски»

РБКвчера в 06:33

Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли

REGNUMвчера в 08:06

Владельцы автозаправок обещают закрыться из-за сдерживания роста цен на бензин

Фонтанка.Рувчера в 07:57

Независимые АЗС пожаловались на «регуляторные тиски»

Полит.рувчера в 07:32

Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли

Ведомостивчера в 08:13
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Происшествия

Стали известны имена погибших при крушении Ан-24

Обновлено в 03:15
Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Волкер высказался о разведении сил в Донбассе

Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер высказал свое мнение о разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 03:19
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Энергетика

Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан

В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика

Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку

Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрожден

Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.
Обновлено в 01:37
Экономика

TCS Group разместит около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок

Головная структура Тинькофф банка и "Тинькофф страхование" - TCS Group - объявила о планах разместить около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках программы по привлечению капитала.
Обновлено в 03:02
Авто

Опубликован список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake

Список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake опубликовал портал Autocar.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика

Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков

Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Политика

Беглов отказался сдавать в ГИК собранные в Выборгском районе подписи

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов после заседания Госсовета в Кремле заявил, что не будет использовать подписи, собранные в Выборгском районе, для регистрации себя кандидатом в градоначальники.
Обновлено вчера в 11:32
Интернет

Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу

Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:08
Экономика

Рост автопарка россиян увеличил спрос на аренду гаражей

Только за один год спрос на аренду гаражей вырос на 5,4%, отметили специалисты, однако спрос на их покупку остался неизменным.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Экономика

В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ

По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Спровоцировавшая слухи о своей беременности 51-летняя Яна Поплавская обрушилась с критикой на женщин, забросавших ее оскорбительными комментариями

Две недели назад 51-летняя Яна Поплавская опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию с внушительным животом.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие

Украинская сторона провела учения в Азовском море

Пограничная служба и Военно-морские силы Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.
Обновлено в 03:40
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 03:31
Общество

Росконтроль проверил состав куриного паштета

Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
Обновлено в 03:12
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

МЧС Москвы предупредило о грозе с градом

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один—два часа с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:27
Экономика

Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 03:33
Гаджеты

Intel признала успехи AMD в направлении производства процессоров

Intel признала, что процессор Zen2 от AMD будет «жестким конкурентом» её нового процессора девятого поколения.
Обновлено в 03:07
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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