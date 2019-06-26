Энергетика
Топливный рынок РФ находится в кризисе с мая 2018 годаFinam.Ru вчера в 08:32
Российский топливный рынок находится в кризисном состоянии с мая 2018 года, считает Независимый топливный союз.
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Владельцы автозаправок обещают закрыться из-за сдерживания роста цен на бензин
Фонтанка.Рувчера в 07:57
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Происшествия
Стали известны имена погибших при крушении Ан-24
Обновлено в 03:15
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Волкер высказался о разведении сил в Донбассе
Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер высказал свое мнение о разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 03:19
Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Энергетика
Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан
В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку
Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрожден
Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.
Обновлено в 01:37
Экономика
TCS Group разместит около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок
Головная структура Тинькофф банка и "Тинькофф страхование" - TCS Group - объявила о планах разместить около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках программы по привлечению капитала.
Обновлено в 03:02
Авто
Опубликован список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake
Список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake опубликовал портал Autocar.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков
Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Политика
Беглов отказался сдавать в ГИК собранные в Выборгском районе подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов после заседания Госсовета в Кремле заявил, что не будет использовать подписи, собранные в Выборгском районе, для регистрации себя кандидатом в градоначальники.
Обновлено вчера в 11:32
Интернет
Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу
Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:08
Экономика
Рост автопарка россиян увеличил спрос на аренду гаражей
Только за один год спрос на аренду гаражей вырос на 5,4%, отметили специалисты, однако спрос на их покупку остался неизменным.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Спровоцировавшая слухи о своей беременности 51-летняя Яна Поплавская обрушилась с критикой на женщин, забросавших ее оскорбительными комментариями
Две недели назад 51-летняя Яна Поплавская опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию с внушительным животом.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
Украинская сторона провела учения в Азовском море
Пограничная служба и Военно-морские силы Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.
Обновлено в 03:40
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 03:31
Общество
Росконтроль проверил состав куриного паштета
Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
Обновлено в 03:12
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
МЧС Москвы предупредило о грозе с градом
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один—два часа с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:27
Экономика
Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 03:33
Гаджеты
Intel признала успехи AMD в направлении производства процессоров
Intel признала, что процессор Zen2 от AMD будет «жестким конкурентом» её нового процессора девятого поколения.
Обновлено в 03:07