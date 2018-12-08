Политика

Топилин заявил о возможности найти работу после 45 лет
Molnet.ru
05:27

Министр труда Максим Топилин выразил уверенность в том, что в России можно найти работу после 45 лет, сообщает News.ru.
Molnet.ru05:27
Максим Топилин
Я не могут с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы.
— Максим ТопилинНациональная служба новостей 12:48

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