Экономика
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в РоссииТАСС вчера в 10:07
Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается. Об этом сообщил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
Обновлено вчера в 02:17
Наука
В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку
Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета
Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Серийный Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла на 3,5 километра
Вулкан Попокатепетль в Мексике в среду вечером выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километров, сообщила национальная служба гражданской обороны страны.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собираться в России. Производство планируют наладить на заводе Derways в Карачаево-Черкессии.
Обновлено в 01:22
Авто
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено вчера в 09:06
Музыка
Лазарев оценил выступления призеров Евровидения
Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на песенном конкурсе Евровидение, в своем Instagram оценил выступления оппонентов, занявших первое и второе места.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Хоккей
Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Все четвертьфинальные матчи пройдут завтра, 23 мая. Начало нашей встречи — в 17:15.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Взлетно-посадочная полоса подтоплена в аэропорту Среднеколымска
Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что по состоянию на 08.00 по якутскому времени на реке Колыме активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Обновлено в 01:21
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено вчера в 03:51
Авто
Audi e-tron получил пять звезд в краш-тестах Euro NCAP
Обновлено вчера в 07:14
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 18:28
Спорт
Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске
Как рассказали в краевом министерстве спорта, правительством Красноярского края было подано предложение о проведении чемпионата России в новом современном объекте Зимней универсиады-2019 – ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск» было подано в апреле.
Обновлено в 00:50
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Политика
Зеленский оценил кресло президента Украины: Неудобно
Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилось рабочее место — тяжёлое кресло главы государства заставило его поморщиться.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Пушков предрек крах «украинской мечты»
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что ЕС и НАТО являются для страны партнерами, без которых она "не выживет", выразив мнение, что надеждам украинских властей на "хорошую жизнь за чужой счет" не суждено сбыться.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Путешествия
Ростуризм планирует создать туристические маршруты в регионах
Ростуризм приступил к реализации проекта "Национальные брендовые маршруты", в рамках которого создадут конкурентоспособные туристические маршруты в регионах.
Обновлено в 01:57
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗа
Издание «За рулём» представило девять самых интересных модификации на базе «Патриота» и «Пикапа».
Обновлено в 02:00
Политика
В Татарстане появится производство самолетов сельхозназначения
Производство уникальных композитных хозяйственных самолетов появится в Татарстане.
Обновлено в 01:01