Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в РоссииТАСС 10:07

Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается. Об этом сообщил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России

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