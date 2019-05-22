Экономика
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в РоссииТАСС 10:07
Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается. Об этом сообщил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Авто
Toyota показала возрожденный минивэн Granvia
Стоит напомнить, что минивэн Toyota Granvia продавался на глобальном рынке с 1995 по 2002 годы.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве
Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Футбол
«Локомотив» выиграл Кубок России
Два года назад «Локомотив» и «Урал» встретились в финале Кубка, и победу также праздновал «Локомотив» — 2:0. В концовке того матча между футболистами обеих команд возникла массовая драка, в результате красную карточку получили четыре футболиста.
Обновлено в 13:29
Культура
Новую художественную школу построят на мысе Хрустальный
В этом году директор школы Александр Бурцев обратился к властям города с просьбой построить школу на мысе Хрустальный - в составе нового культурного комплекса.
Обновлено в 06:50
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Главный эпидемиолог призывает прививаться даже при бракосочетаниях
По мнению специалиста, необоснованный отвод от прививок следует приравнивать к отказу в предоставлении медицинской помощи.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Вскрылась связь любовницы Петросяна с его престарелым директором
Якобы до романа с прославленным юмористом девушка была близка с его 73-летним директором.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Культура
Писатель Алексей Иванов сравнил Челябинск с Манчестером
Обновлено в 07:55
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Экономика
«КАМАЗ-Лизинг» выиграл в суде спор о льготе по налогу на имущество
Лизинговая компания «КАМАЗ» выиграла в Конституционном суде РФ спор о льготе по налогу на движимое имущество, купленное у взаимозависимых лиц.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Общество
Прилег на премию: сомнолог — о том, как стать успешнее с помощью 20 минут сна и эффективно «тупить»
По типу темпераментов сна люди делятся на жаворонков и сов. По словам эксперта, эта теория уже прижилась в науке и ее поддерживает множество сомнологов.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Травмированного Купера застукали вместе с Шейк
Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.
Обновлено в 10:55
Футбол
Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании с «Валенсией», который пройдёт 25 мая, сообщает пресс-служба каталонской команды.
Обновлено в 13:42
Единоборства
Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена
Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:48
Гаджеты
Apple приглашает на большой анонс 3 июня
Презентация начнётся в 20:00 по московскому времени 3 июня.
Обновлено в 14:05
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Экономика
СК «Югория» заработала в I квартале 421,5 млн рублей
Чистая прибыль страховой компании "Югория" по итогам I квартала 2019 года составила 421,5 млн рублей, свидетельствуют итоги финансовой деятельности страховщика.
Обновлено в 15:38
Политика
Захарова прокомментировала возобновление США закупок нефти у Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook в среду прокомментировала возобновление США покупок нефти у Венесуэлы.
Обновлено в 16:38
Кино
Опубликованы кадры съемок новых «Звездных войн»
Фотографии со съемок девятого эпизода знаменитой саги «Звездные войны» — «Восхождение Скайуокера» — появились в Сети.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27