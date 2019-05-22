Экономика
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в РоссииТАСС 10:07
Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается. Об этом сообщил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Технологии
Ученые: новый метод может пролить свет на облучение рабочих в прошлом
Исследователи в Великобритании разработали новый метод оценки внутреннего облучения рабочих плутонием в прошлом.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Наука
Кто погубил мамонтов: человек, климат или метеорит?
Безусловно, влияние различных климатических изменений на сокращение ареала мамонтов сторонники антропогенной теории не отрицают, но при этом придерживаются мнения, что именно активная охота сыграла ключевую роль в исчезновении этих млекопитающих.
Обновлено в 05:20
Финансы
Поводов для продолжения роста российского рынка акций нет
Да, весь день неплохо росли американские фьючерсы, а потом и акции, и это во многом стало драйвером подъема российского рынка.
Обновлено в 02:21
Спорт
Колесников может завершить карьеру из-за тромбоза вены
Существует большая вероятность, что Колесников завершит спортивную карьеру.
Обновлено в 07:20
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Космос
Вокруг звезды Бета Пикторис обнаружены три экзокометы
Обновлено в 11:26
Футбол
37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси»
Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.
Обновлено в 11:04
Общество
Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети
Обновлено в 11:46
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Турцию обвинили в поставках оружия в Ливию
Обновлено 20 мая в 09:04
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Обновлено в 11:21
Космос
Российские ученые уличили Солнце в откачке воды с Марса
Обновлено в 04:25
Футбол
Каррера заявил, что не вел переговоры с «Ювентусом»
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера заявил, что руководство туринского "Ювентуса" не связывалось с ним по поводу возможного назначения.
Обновлено в 11:46
Автоспорт
Ромен Грожан: Лишь бы в Монако не было проблем с шинами
Обновлено в 04:39
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Хоккей
Защитник Петров вернулся в ХК «Сочи»
Обновлено в 09:28
Происшествия
Возгорание произошло в трамвае на юго-западе Москвы
Инцидент произошел на Большой Черемушкинской улице в среду, 22 мая.
Обновлено в 11:48
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
Политика
Еврокомиссия подтвердила визит Шефчовича в Россию 13 июня
Визит вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича в Россию 13 июня подтверждён, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора
Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Новые стандарты качества ООО «МСК-НТ»: контроль вывоза ТКО в онлайн-режиме
Генеральный директор ООО «МСК-НТ» Елена Поволоцкая отметила, что основными вопросами, интересующих жителей, являются предоставление скидок и перерасчет платы за вывоз отходов.
Обновлено в 12:08
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Общество
В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах
Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37