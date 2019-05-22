Экономика

Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в РоссииТАСС 10:07

Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается. Об этом сообщил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России

ТАСС10:07

Ситуация на рынке труда в России стабильная — Топилин

REGNUM09:54

Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20%

Интерфакс09:34

Глава Минтруда заявил о тренде на снижение безработицы в России

RT на русском09:40

Топилин «порадовал» ростом официальной безработицы сразу на 20%

Росбалт09:52

Топилин рассказал о ситуации на рынке труда в России

РИА Новости09:30

Официальная безработица в России выросла в первом квартале сразу на 20%

Эхо Москвы09:30
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Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
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Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов

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Безусловно, влияние различных климатических изменений на сокращение ареала мамонтов сторонники антропогенной теории не отрицают, но при этом придерживаются мнения, что именно активная охота сыграла ключевую роль в исчезновении этих млекопитающих.
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Да, весь день неплохо росли американские фьючерсы, а потом и акции, и это во многом стало драйвером подъема российского рынка.
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Футбол

МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
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Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак

Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
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Вокруг звезды Бета Пикторис обнаружены три экзокометы

Обновлено в 11:26
Футбол

37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси»

Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.
Обновлено в 11:04
Общество

Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети

Обновлено в 11:46
Авто

Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Турцию обвинили в поставках оружия в Ливию

Обновлено 20 мая в 09:04
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Обновлено в 11:21
Космос

Российские ученые уличили Солнце в откачке воды с Марса

Обновлено в 04:25
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Каррера заявил, что не вел переговоры с «Ювентусом»

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Автоспорт

Ромен Грожан: Лишь бы в Монако не было проблем с шинами

Обновлено в 04:39
Происшествия

В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России

В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают

Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Хоккей

Защитник Петров вернулся в ХК «Сочи»

Обновлено в 09:28
Происшествия

Возгорание произошло в трамвае на юго-западе Москвы

Инцидент произошел на Большой Черемушкинской улице в среду, 22 мая.
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Обновлено в 00:14
Политика

Еврокомиссия подтвердила визит Шефчовича в Россию 13 июня

Визит вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича в Россию 13 июня подтверждён, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.
Обновлено в 11:33
Здоровье

Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора

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Обновлено вчера в 18:47
Общество

Новые стандарты качества ООО «МСК-НТ»: контроль вывоза ТКО в онлайн-режиме

Генеральный директор ООО «МСК-НТ» Елена Поволоцкая отметила, что основными вопросами, интересующих жителей, являются предоставление скидок и перерасчет платы за вывоз отходов.
Обновлено в 12:08
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
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Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

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Обновлено в 07:13
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В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

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Обновлено в 10:37
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