Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в РоссииТАСС 10:07

Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается. Об этом сообщил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Технологии Ученые: новый метод может пролить свет на облучение рабочих в прошлом Исследователи в Великобритании разработали новый метод оценки внутреннего облучения рабочих плутонием в прошлом.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Наука Кто погубил мамонтов: человек, климат или метеорит? Безусловно, влияние различных климатических изменений на сокращение ареала мамонтов сторонники антропогенной теории не отрицают, но при этом придерживаются мнения, что именно активная охота сыграла ключевую роль в исчезновении этих млекопитающих.

Финансы Поводов для продолжения роста российского рынка акций нет Да, весь день неплохо росли американские фьючерсы, а потом и акции, и это во многом стало драйвером подъема российского рынка.

Футбол МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон "Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.

Шоу-бизнес Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.

Футбол 37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси» Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.

Авто Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.

Футбол Каррера заявил, что не вел переговоры с «Ювентусом» Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера заявил, что руководство туринского "Ювентуса" не связывалось с ним по поводу возможного назначения.

Происшествия В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.

Происшествия Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.

Происшествия Возгорание произошло в трамвае на юго-западе Москвы Инцидент произошел на Большой Черемушкинской улице в среду, 22 мая.

Энергетика Цены на нефть стабилизировались Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.

Политика Еврокомиссия подтвердила визит Шефчовича в Россию 13 июня Визит вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича в Россию 13 июня подтверждён, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

Здоровье Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.

Общество Новые стандарты качества ООО «МСК-НТ»: контроль вывоза ТКО в онлайн-режиме Генеральный директор ООО «МСК-НТ» Елена Поволоцкая отметила, что основными вопросами, интересующих жителей, являются предоставление скидок и перерасчет платы за вывоз отходов.

Политика В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.

Культура Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.