Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянRT на русском 03:53

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%», — цитирует главу Минтруда ТАСС. По его словам, это наиболее высокий показатель с 2012 года. Осенью Топилин заявлял о беспрецедентном росте зарплат в стране.

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Происшествия Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Армия и оружие Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.

Спорт Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.

Общество Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.

Политика СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.

Политика Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».

Технологии Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств Платформа Tmall китайской компании AliExpress запускает в России продажу медицинских товаров и косметики, к которым планирует добавить и безрецептурные лекарства.

Политика Песков: Путин не имеет отношения к смягчению меры пресечения Калви "Президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или судебные действия", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияло ли заступничество представителей бизнес-сообщества перед президентом на смягчение меры пресечения Калви.

Происшествия Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.

Гаджеты Nvidia продемонстрировала ущербность видеокарт без RTX Компания Nvidia на примере своей новинки видеокарты RTX 2080 Ti показала, что карты без RTX ущербны и не могут полноценно обслуживать современные программы и видеоигры.

Космос Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.

Общество Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования.

Интернет В WhatsApp добавили новую функцию Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.

Космос Астрономы обнаружили второе Солнце Двум астрономам удалось практически одновременно обнаружить на космических просторах второе Солнце.

Политика В США призвали к пересмотру отношений с Россией В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.

Авто Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.