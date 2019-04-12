Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянRT на русском 03:53

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%», — цитирует главу Минтруда ТАСС. По его словам, это наиболее высокий показатель с 2012 года. Осенью Топилин заявлял о беспрецедентном росте зарплат в стране.
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Максин Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Российская газета05:15

Россиян уверяют, что реальные зарплаты в 2018 году выросли почти на 7%

Росбалт04:05

Зарплаты россиян выросли

Lenta.ru04:48

Реальные зарплаты россиян выросли, заявил глава Минтруда

РИА Новости03:44

Топилин заявил о рекордном росте реальных зарплат россиян

Московский Комсомолец03:41

Топилин: реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%

ТАСС03:34

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

RT на русском03:53
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
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Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.
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Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
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В Благовещенске возбудили дело после нападения собак на ребёнка

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Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
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Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств

Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств Платформа Tmall китайской компании AliExpress запускает в России продажу медицинских товаров и косметики, к которым планирует добавить и безрецептурные лекарства.
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

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Политика

Песков: Путин не имеет отношения к смягчению меры пресечения Калви

"Президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или судебные действия", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияло ли заступничество представителей бизнес-сообщества перед президентом на смягчение меры пресечения Калви.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

«Животик растет»: фанаты Леры Кудрявцевой обсуждают её фигуру

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В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы

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Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку

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Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций

В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.
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Общество

Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы

Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования.
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В WhatsApp добавили новую функцию

Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
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Астрономы обнаружили второе Солнце

Двум астрономам удалось практически одновременно обнаружить на космических просторах второе Солнце.
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Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
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СК завел уголовное дело на водителя, сбившего полицейского в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя Toyota, сбившего полицейского в Москве.
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Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
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В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
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В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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Тайсумов сдал положительную допинг-пробу

Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено вчера в 17:11
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