Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянRT на русском 03:53
«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%», — цитирует главу Минтруда ТАСС. По его словам, это наиболее высокий показатель с 2012 года. Осенью Топилин заявлял о беспрецедентном росте зарплат в стране.
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Шоу-бизнес
Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Обновлено в 02:36
Происшествия
Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд
Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 04:50
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах
На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть в матче с «Каролиной»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 00:32
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Технологии
Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств
Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств Платформа Tmall китайской компании AliExpress запускает в России продажу медицинских товаров и косметики, к которым планирует добавить и безрецептурные лекарства.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Песков: Путин не имеет отношения к смягчению меры пресечения Калви
"Президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или судебные действия", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияло ли заступничество представителей бизнес-сообщества перед президентом на смягчение меры пресечения Калви.
Обновлено в 05:03
Авто
В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы
В сети появилось видео с кабриолетами марки Aurus.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку
Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Nvidia продемонстрировала ущербность видеокарт без RTX
Компания Nvidia на примере своей новинки видеокарты RTX 2080 Ti показала, что карты без RTX ущербны и не могут полноценно обслуживать современные программы и видеоигры.
Обновлено вчера в 12:32
Космос
Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций
В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы
Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования.
Обновлено в 01:58
Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Космос
Астрономы обнаружили второе Солнце
Двум астрономам удалось практически одновременно обнаружить на космических просторах второе Солнце.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Происшествия
СК завел уголовное дело на водителя, сбившего полицейского в Москве
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя Toyota, сбившего полицейского в Москве.
Обновлено в 04:22
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Единоборства
Тайсумов сдал положительную допинг-пробу
Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено вчера в 17:11