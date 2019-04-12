Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянRT на русском 03:53

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%», — цитирует главу Минтруда ТАСС. По его словам, это наиболее высокий показатель с 2012 года. Осенью Топилин заявлял о беспрецедентном росте зарплат в стране.
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Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Российская газета05:15

Топилин заявил о рекордных за семь лет темпах роста зарплат россиян

РБК07:03

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Коммерсантъ07:28

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

RT на русском03:53

Реальные зарплаты россиян выросли, заявил глава Минтруда

РИА Новости03:44
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