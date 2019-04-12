Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянRT на русском 03:53
«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%», — цитирует главу Минтруда ТАСС. По его словам, это наиболее высокий показатель с 2012 года. Осенью Топилин заявлял о беспрецедентном росте зарплат в стране.
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Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:21
Политика
Владимир Путин поручил кабмину помочь Крыму
К декабрю президент поручил проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов в целях развития туризма в Крыму и обеспечения транспортного сообщения.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Энергетика
Chevron купит производителя сланцевой нефти за $33 млрд
Высококлассные активы Anadarko усилят присутствие Chevron в Пермском бассейне (там находится крупнейший центр сланцевой нефтедобычи в США — «Ведомости»), расширятся возможности компании в Мексиканском заливе и улучшится экономика СПГ-проектов, отметил он.
Обновлено в 08:32
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Общество
Волочкова объяснила совет недовольным покинуть Россию
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила на своей странице в Instagram свои слова о том, что недовольные россияне могут покинуть страну.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Евросоюз
АвтоВАЗ с мая этого года прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Экономика
Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Общество
Суд продлил арест Карлоса Гона до 22 апреля
Окружной суд Токио продлил до 22 апреля арест бывшего главы Nissan Карлоса Гона, сообщает AP.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука
Обновлено в 08:04
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Политика
«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»
В комментарии средствам массовой информации господин Демин заявил, что выявленные дефекты нефтепровода на белорусском участке есть возможность успешно устранить, не прибегая к остановке транзита «голубого топлива».
Обновлено в 06:01
Политика
Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»
Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Политика
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа
В Лондоне задержан основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
В Москве 13 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили на субботу, 13 апреля, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за прогнозируемого сильного ветра.
Обновлено в 05:43
Авто
Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont в России
Компания Volkswagen объявила об отзыве 281 кроссовера Teramont из-за возможного дефекта задних витых пружин.
Обновлено в 08:20
Происшествия
СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ по Кемеровской области проводят обыски в Управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен
Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Наука
Старейший экземпляр холеры оказался незаразным
По сути старейший экземпляр холеры оказался незаразным, при этом заряженный вибрионом солдат, вероятнее всего страдал от диареи.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Определен точный возраст, в котором дети становятся менее подвижными
Достигнув возраста 7 лет, ребенок становится менее активным. С этого момента дети в наибольшей степени становятся подвержены гиподинамии.
Обновлено в 05:15