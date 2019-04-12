Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянRT на русском 03:53

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%», — цитирует главу Минтруда ТАСС. По его словам, это наиболее высокий показатель с 2012 года. Осенью Топилин заявлял о беспрецедентном росте зарплат в стране.
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Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Российская газета05:15

Топилин заявил о рекордных за семь лет темпах роста зарплат россиян

РБК07:03

Топилин попросил регионы выделить средства на зарплаты врачей и педагогов

ТАСС07:21

Минтруд обрадовал: реальные зарплаты россиян выросли на 6,8%

Московский Комсомолец06:46

Рост зарплат сопровождается сокращением населения

Коммерсантъ07:28

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

RT на русском03:53

Реальные зарплаты россиян выросли, заявил глава Минтруда

РИА Новости03:44
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Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

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Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:21
Политика

Владимир Путин поручил кабмину помочь Крыму

К декабрю президент поручил проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов в целях развития туризма в Крыму и обеспечения транспортного сообщения.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Энергетика

Chevron купит производителя сланцевой нефти за $33 млрд

Высококлассные активы Anadarko усилят присутствие Chevron в Пермском бассейне (там находится крупнейший центр сланцевой нефтедобычи в США — «Ведомости»), расширятся возможности компании в Мексиканском заливе и улучшится экономика СПГ-проектов, отметил он.
Обновлено в 08:32
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
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Общество

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Обновлено в 04:55
Политика

Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Евросоюз

АвтоВАЗ с мая этого года прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО

Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Экономика

Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit

Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Общество

Суд продлил арест Карлоса Гона до 22 апреля

Окружной суд Токио продлил до 22 апреля арест бывшего главы Nissan Карлоса Гона, сообщает AP.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука

Обновлено в 08:04
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки

Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Политика

«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»

В комментарии средствам массовой информации господин Демин заявил, что выявленные дефекты нефтепровода на белорусском участке есть возможность успешно устранить, не прибегая к остановке транзита «голубого топлива».
Обновлено в 06:01
Политика

Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»

Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Политика

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа

В Лондоне задержан основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
Обновлено вчера в 05:38
Общество

В Москве 13 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили на субботу, 13 апреля, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за прогнозируемого сильного ветра.
Обновлено в 05:43
Авто

Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont в России

Компания Volkswagen объявила об отзыве 281 кроссовера Teramont из-за возможного дефекта задних витых пружин.
Обновлено в 08:20
Происшествия

СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ по Кемеровской области проводят обыски в Управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка.
Обновлено в 08:34
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Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен

Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
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Наука

Старейший экземпляр холеры оказался незаразным

По сути старейший экземпляр холеры оказался незаразным, при этом заряженный вибрионом солдат, вероятнее всего страдал от диареи.
Обновлено в 05:03
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Определен точный возраст, в котором дети становятся менее подвижными

Достигнув возраста 7 лет, ребенок становится менее активным. С этого момента дети в наибольшей степени становятся подвержены гиподинамии.
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