Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянRT на русском 03:53

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%», — цитирует главу Минтруда ТАСС. По его словам, это наиболее высокий показатель с 2012 года. Осенью Топилин заявлял о беспрецедентном росте зарплат в стране.

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

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