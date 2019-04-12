Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянRT на русском 03:53
«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%», — цитирует главу Минтруда ТАСС. По его словам, это наиболее высокий показатель с 2012 года. Осенью Топилин заявлял о беспрецедентном росте зарплат в стране.
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Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:07
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%
Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:14
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»
«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Смоллинг: «Месси знает, что я ударил его неспециально»
Месси знает, что это была случайность. В тот момент я даже не понял, что действительно так его зацепил.
Обновлено в 04:53
Экономика
Uber раскрыл убытки от совместного предприятия с «Яндексом»
Доля Uber в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс.Такси» составила $42 млн, говорится в проспекте IPO американской компании.
Обновлено в 04:19
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Автор песен Бузовой назвал сумму гонораров
Степанов подчеркнул, что не всегда соглашается написать песню, однако если сделка заключается, то ее сумма начинается от 20 тысяч долларов за один текст.
Обновлено в 04:23
Общество
Московский зоопарк приглашает на прогулки в «Сумерки»
Обновлено в 01:38
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК после репортажа «России 24»
Долин работал в качестве радиоведущего на «Маяке» и «Вестях FM». О своем решении кинокритик написал на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Обновлено в 04:06
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Общество
Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
Кино
«Кинопоиск» распознает лица актеров в фильмах и сериалах
Обновлено в 05:01
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа
Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходом
Обновлено в 04:34
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Политика
Законопроект «о суверенном интернете» принят во втором чтении
Речь в документе идет о создании дополнительных условий для стабильной работы отечественного сегмента интернета в условиях попыток оказать какое-то воздействие на сеть извне Российской Федерации, уточнил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика
Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда об отмене списания долгов жителей за газ.
Обновлено в 05:26
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Google и Huawei выплачивают компенсации владельцам Nexus 6P
Google и Huawei договорились о компенсациях владельцам смартфонов Nexus 6P - многие из них столкнулись с циклическими перезагрузками и проблемами с батареей.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Абызов отверг обвинения в незаконных сделках во время госслужбы
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов отверг предъявленные обвинения в заключении сделок с собственными активами во время государственной службы, так как средства были переведены в доверительное управление, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Обновлено в 04:50