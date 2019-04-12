Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянРИА Новости 03:44
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Игры
В Star Conflict отмечают День космонавтики
«Разрушающий луч» подсвечивает и наносит урон вражеским кораблям, попавшим в область действия цели.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Авто
Названы самые популярные подержанные универсалы в РФ
По итогам 2018 года на российском авторынке было реализовано порядка 518 тысяч 600 единиц подержанных универсалов, что на 2,9% выше, чем было годом ранее.
Обновлено в 06:04
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США внесли в санкционные списки по Венесуэле четыре компании и девять танкеров, говорится в распространенном в пятницу сообщении минфина США.
Обновлено в 14:26
Политика
Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко
Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
Обновлено в 07:18
Кино
Иэн Глен сыграет пожилого Бэтмена
В "Титанах" Иэн сыграет пожилого Брюса Уэйна, так что неизвестно, доведется ли ему примерить знаменитый костюм Бэтмена.
Обновлено в 07:29
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Кино
Мединский порекомендовал перенести старт проката фильма «Братство»
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с предложением перенести старт проката фильма режиссера Павла Лунгина «Братство» с 9 мая на другую дату.
Обновлено в 13:34
Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено в 14:13
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Происшествия
Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Политика
В Госдуме назвали ультиматумом резолюцию ПАСЕ касательно России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал ультиматумом резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призвали сформировать собственную делегацию и уплатить взнос в бюджет Совет Европы, передает РИА Новости.
Обновлено 10 апреля в 20:28
Общество
Шторм мешает лодке Конюхова достичь мыса Горн
Штормовая погода с десятиметровыми волнами, снегом и встречным ветром мешают вёсельной лодке мореплавателя Фёдора Конюхова достичь мыса Горн, сообщил РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
Обновлено в 13:26
Политика
Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в целях пресечения «серых схем» поставок животноводческой продукции из Белоруссии.
Обновлено в 13:45
Политика
Коммунист Зюганов оказался самым богатым лидером фракций Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2018 год, в прошлом году он заработал 7,9 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов нижней палаты парламента.
Обновлено в 11:51
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
The Wall Street Journal: армию Хафтара финансирует Саудовская Аравия
Правящие круги Саудовской Аравии предлагали ливийскому маршалу Халифе Хафтару финансирование наступления и штурма столицы Ливии Триполи, сообщает 12 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 12:16
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Авто
Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x
Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено в 13:27