Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянРИА Новости 03:44

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

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Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

RT на русском03:53

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

РИА Новости03:44
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
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