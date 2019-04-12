Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянРИА Новости 03:44
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Космос
Попавшей на фото черной дыре дали имя
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
Обновлено в 06:07
Футбол
«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»
«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Спорт
Пригода завоевал «золото» на дистанции 100 метров брассом на ЧР
Обновлено в 12:50
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Под Астраханью провели пуск ракеты «Искандер-М»
Боевые расчеты Западного военного округа выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Обновлено в 11:21
Политика
В Сети появилось продолжение ролика с Зеленским и фурой
Ранее в Сети появилось видео, где Зеленского сбивает грузовик, после чего появятся белая дорожка из порошка.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Политика
Польша отказалась впускать парусник с российскими курсантами
Польша отказалась пускать в свои территориальные воды российский парусник «Седов» с курсантами из Керчи (Крым) на борту.
Обновлено в 13:06
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 08:17
Хоккей
Наместников не приедет в сборную России из-за травмы
Хоккеист не приедет в расположение национальной команды из-за травмы нижней части.
Обновлено в 09:50
Политика
Порошенко оценил выход Зеленского во второй тур
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что такие «несистемные» политики, как его конкурент во втором туре выборов Владимир Зеленский, встречаются в некоторых европейских странах.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Перекрытие обрушилось в жилом доме в Смоленске
Плита перекрытия обрушилась в пятиэтажном жилом доме во 2-м Краснофлотском переулке в Смоленске в пятницу, 12 апреля, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Обновлено в 11:55
Авто
Японцы построили безумный «армейский» родстер BMW i8
Японское ателье EVE.RYN представило свой вариант доработок родстера BMW i8.
Обновлено в 09:50
Политика
НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля
Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
Обновлено в 05:50
Наука
В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии
Ученые из Университета Восточной Англии обнаружили уникальные бактерии, питающиеся нефтью, в самой глубокой части Мирового океана - Марианской впадине.
Обновлено в 00:24