Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянРИА Новости 03:44

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Рост зарплат сопровождается сокращением населения

Коммерсантъ07:28

Топилин заявил о рекордных за семь лет темпах роста зарплат россиян

РБК07:03

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

РИА Новости03:44

Минтруд обрадовал: реальные зарплаты россиян выросли на 6,8%

Московский Комсомолец06:46

Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Российская газета05:15

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

RT на русском03:53

Топилин попросил регионы выделить средства на зарплаты врачей и педагогов

ТАСС07:21
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Экономика

«Газпром» провел серию кадровых перестановок

"Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:09
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Обновлено в 10:25
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Финансы

Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%

"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Общество

Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,79 млн рублей

Доход пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в 2018 году составил 12,79 млн рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля.
Обновлено в 11:28
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Экономика

На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Футбол

«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Автоспорт

На машине Квята сменили двигатель

На машине российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята произведена замена двигателя.
Обновлено в 07:14
Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»

Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Общество

Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 09:28
Футбол

Мамаев не смог сдержать радости от показаний свидетеля-болельщика

Российский футболист Павел Мамаев обрадовался показаниям свидетеля Игоря Павлова, который увлекается спортом и охарактеризовал поведение спортсменов в день конфликта 8 октября с положительной стороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
Обновлено в 09:29
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Общество

Во ФСИН появится должность инструктора по оздоровительной гимнастике

Должности инструкторов по оздоровительной гимнастике появятся в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Обновлено в 08:59
Происшествия

Суд оправдал брянского спасителя беркутов

В пятницу, 12 апреля, в Брасовском районном суде поставили точку в деле брянского спасителя беркутов.
Обновлено в 10:13
Футбол

Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Обновлено в 09:25
Здоровье

Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания

Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Происшествия

Двое мужчин попытались поджечь купеческий дом в Дмитровском кремле

Обновлено в 09:49
Недвижимость

Москва вошла в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва заняла шестое место в рейтинге городов мира с наиболее высокими темпами роста цен на жилье в 2018 году.
Обновлено в 09:26
Общество

Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
Обновлено в 08:59
Авто

Компания Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont в России

Обновлено в 09:33
Происшествия

В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов

У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
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