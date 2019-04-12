Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянРИА Новости 03:44
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Экономика
«Газпром» провел серию кадровых перестановок
"Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:09
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Обновлено в 10:25
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Финансы
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Общество
Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,79 млн рублей
Доход пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в 2018 году составил 12,79 млн рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля.
Обновлено в 11:28
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Автоспорт
На машине Квята сменили двигатель
На машине российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята произведена замена двигателя.
Обновлено в 07:14
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Общество
Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Футбол
Мамаев не смог сдержать радости от показаний свидетеля-болельщика
Российский футболист Павел Мамаев обрадовался показаниям свидетеля Игоря Павлова, который увлекается спортом и охарактеризовал поведение спортсменов в день конфликта 8 октября с положительной стороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Общество
Во ФСИН появится должность инструктора по оздоровительной гимнастике
Должности инструкторов по оздоровительной гимнастике появятся в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Суд оправдал брянского спасителя беркутов
В пятницу, 12 апреля, в Брасовском районном суде поставили точку в деле брянского спасителя беркутов.
Обновлено в 10:13
Футбол
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка
Обновлено в 09:25
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира по росту цен на жилье
Москва заняла шестое место в рейтинге городов мира с наиболее высокими темпами роста цен на жилье в 2018 году.
Обновлено в 09:26
Общество
Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
Обновлено в 08:59
Авто
Компания Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont в России
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов
У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02