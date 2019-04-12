Экономика
Топилин рассказал о рекордных с 2012 года темпах роста зарплат россиянТАСС вчера в 03:34
"В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% - это самый высокий показатель с 2012 года", - сказал он.
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Происшествия
Оцепление снято в районе КТО в Тюмени
В Тюмени в районе проведения контртеррористической операции (КТО) сняли оцепление, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков
Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля
Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
2-летний сын сдал отца приставам Коркино
В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:32
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг ТОП-10 самых популярных новых иномарок на российском рынке в 1 квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 08:37
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Единоборства
С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой
В ночь с 12 на 13 апреля боксер Василий Ломаченко проведет защиту своих поясов WBA и WBO.
Обновлено вчера в 15:33
Космос
Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно
Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Обновлено вчера в 13:09
Хоккей
«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3 за 129 секунд
«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимает «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Естественный отбор? Россияне все больше умирают, несмотря на высокие зарплаты
Даже по сравнению в братской Белоруссией, людей в России умирает больше.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Дагестане
Обновлено вчера в 18:06
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 04:33
Космос
Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя
Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено вчера в 16:58
Хоккей
Канадский журналист предрек Кучерову трехматчевую дисквалификацию
Канадский журналист Дэвид Паньотта высказался относительно поведения форварда "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова в конце второй встречи серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Коламбусом" (1:5, 0-2), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено вчера в 19:41
Авто
В Сети появилось первое изображение нового поколения Skoda Octavia
Появилось рендерное изображение нового поколения Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться
Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Музыка
Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено вчера в 02:52
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33