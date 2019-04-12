Экономика

Топилин рассказал о рекордных с 2012 года темпах роста зарплат россиянТАСС вчера в 03:34

"В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% - это самый высокий показатель с 2012 года", - сказал он.
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С чем связан рост реальной заработной платы в России

RT на русскомвчера в 13:27

Топилин заявил о рекордных за семь лет темпах роста зарплат россиян

РБКвчера в 07:03

Топилин попросил регионы выделить средства на зарплаты врачей и педагогов

ТАССвчера в 07:21

Рост зарплат сопровождается сокращением населения

Коммерсантъвчера в 07:28

Минтруд обрадовал: реальные зарплаты россиян выросли на 6,8%

Московский Комсомолецвчера в 06:46

Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Российская газетавчера в 05:15

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

РИА Новостивчера в 03:44
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия

Оцепление снято в районе КТО в Тюмени

В Тюмени в районе проведения контртеррористической операции (КТО) сняли оцепление, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено вчера в 20:38
Экономика

Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков

Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля

Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

2-летний сын сдал отца приставам Коркино

В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:32
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Авто

Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг ТОП-10 самых популярных новых иномарок на российском рынке в 1 квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 08:37
Экономика

Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан

На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Единоборства

С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой

В ночь с 12 на 13 апреля боксер Василий Ломаченко проведет защиту своих поясов WBA и WBO.
Обновлено вчера в 15:33
Космос

Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно

Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено вчера в 02:20
Политика

Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Обновлено вчера в 13:09
Хоккей

«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3 за 129 секунд

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимает «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье

Естественный отбор? Россияне все больше умирают, несмотря на высокие зарплаты

Даже по сравнению в братской Белоруссией, людей в России умирает больше.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Дагестане

Обновлено вчера в 18:06
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 04:33
Космос

Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя

Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено вчера в 16:58
Хоккей

Канадский журналист предрек Кучерову трехматчевую дисквалификацию

Канадский журналист Дэвид Паньотта высказался относительно поведения форварда "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова в конце второй встречи серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Коламбусом" (1:5, 0-2), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Кино

В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено вчера в 19:41
Авто

В Сети появилось первое изображение нового поколения Skoda Octavia

Появилось рендерное изображение нового поколения Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 08:25
Общество

Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться

Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Музыка

Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено вчера в 02:52
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33
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