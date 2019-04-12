Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянРИА Новости 03:44

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Общество Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

Политика Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Происшествия Суд продлил домашний арест Калви Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого по делу о хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Шоу-бизнес Денис Клявер поделился редким фото с дочерью от Евы Польны Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер не часто показывает на своей странице совместные фото с дочерью Эвелиной.

Здоровье ФСИН: пожизненно осужденные живут дольше прочих заключенных Во ФСИН рассказали, почему пожизненно осужденные живут дольше всех остальных заключенных.

Космос ВЦИОМ: большинство граждан РФ уверены в лидерстве России в космосе Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какое мировое государство граждане Российской Федерации считают лидером в освоении космического пространства.

Политика Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Политика Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).

Политика Спикер Госдумы отмахнулся от вопроса о своем заочном голосовании Сегодня во время визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в аэропорт «Гагарин» журналисты попытались задать вопрос о его заочном голосовании по закону о «суверенном интернете».

Шоу-бизнес Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.

Происшествия В Самаре члена Либертарианской партии госпитализировали с сотрясением мозга после допроса в ФСБ В Самаре фотограф и член Либертарианской партии Руслан Бадартдинов был госпитализирован с сотрясением мозга после допроса в ФСБ.

Политика Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.

Политика МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.

Армия и оружие Американский беспилотник полетал у западных границ России Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США провел разведку у западных границ России.

Политика Путин поручил найти деньги на продление программы развития Крыма Президент России Владимир Путин поручил правительству найти средства для продления федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя с 2022 до 2025 года, говорится на сайте Кремля.

Гаджеты Детектор мобильника за рулем начала внедрять полиция Британии Умные детекторы использования мобильных телефонов за рулем начали внедрят на дорогах Великобритании.

Политика На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск «После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.

Экономика В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.

Происшествия В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.

Происшествия В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.