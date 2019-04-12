Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянРИА Новости 03:44
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено в 05:19
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 15:51
Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Энергетика
Chevron покупает Anadarko за $33 млрд
Американская нефтедобывающая корпорация Chevron объявила о заключении соглашения по покупке корпорации Anadarko Petroleum за $33 млрд.
Обновлено в 15:48
Политика
Зеленский рассказал про встречу с Макроном
Обновлено в 13:05
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Игры
Основатель Infinity Ward и Respawn присоединился к Epic Games для работы над играми
Учредитель церемонии The Game Awards и бывший журналист Джефф Кейли сообщил, что, по его данным, в Epic Games уже около месяца работает Джейсон Уэст, один из основателей Infinity Ward (Call of Duty) и Respawn (Titanfall).
Обновлено в 11:15
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Наука
Рак кишечника попробуют лечить витамином D
Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено 10 апреля в 05:09
Авто
Bentley может выпустить новый большой внедорожник
В рамках недавнего интервью, как сообщает издание speedme.ru, член правления марки Вернер Титц, признал, что в настоящее время автопроизводитель думает о разработке более крупного внедорожника, который расположится в модельном ряду марки на ступень выше Bentayga.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Эвакуированных во время КТО в Тюмени не пустили по домам
Жители Тюмени, эвакуированные из зоны оцепления во время контртеррористической операции (КТО) останутся в пункте временного размещения до утра, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:45
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные имена для новых кораблей «Федерация»
В марте Рогозин сказал, что новое имя придумано, но отказался его назвать.
Обновлено в 20:10
Футбол
Скончался легендарный футболист «Ливерпуля» Томми Смит
Обновлено в 17:13
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Более 59 тыс. военных примут участие в парадах 9 мая на территории ЗВО
Более 59 тыс. военнослужащих примут участие в парадах и и праздничных шествиях в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 26 субъектов северо-запада Российской Федерации, расположенных в зоне ответственности Западного военного округа.
Обновлено в 04:50
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
На Украине начнут вручать медали «За ранение»
«Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль «За ранение»!», — указывается в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 14:33
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16