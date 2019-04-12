Экономика
Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян9111.ru вчера в 06:01
По данным министерства, на 6,8% выросла реальная заработная плата россиян в 2018 году. Топилин добавил, что это наиболее высокий показатель с 2012 года. Ранее 9111.ru писал, что Минздрав рассказал о росте зарплат врачей за последние пять лет.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07
Космос
Монумент «Покорителям космоса» подсветят в честь Дня космонавтики
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Спорт
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Происшествия
Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм
Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».
Обновлено в 03:38
Общество
Комплект для разгона демонстраций создали для росгвардейцев
«Созданы опытные образцы с улучшенными массогабаритными характеристиками и сниженным энергопотреблением», — добавили в пресс-службе.
Обновлено в 04:29
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл отряд кораблей ВМС Таиланда
Обновлено в 03:39
Общество
Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В Сети появились видеозаписи, запечатлевшие, как силы сирийской ПВО отражают ракетный удар по провинции Хама.
Обновлено в 03:15
Автоспорт
Александер Элбон не примет участие в квалификации
Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:14
Авто
Первая LADA Vesta с вариатором замечена на тестах в Тольятти
Тестовый образец автомобиля был замечен на дорогах Тольятти.
Обновлено в 01:57
Общество
Омича за «Семнадцать мгновений весны» оштрафовали на тысячу рублей
Омич Илья Фришман выложил в интернет фрагмент телешоу «Большая разница», показанного в эфире в 2010 году, в котором пародировались сцены из сериала «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено в 03:02
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали более 10 объектов
Более 10 объектов, в числе которых несколько торговых центров, эвакуировали в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:01
Общество
Bloomberg подсчитал время заработка на завтрак в Москве
Чтобы заработать на стандартный завтрак, стоимостью $0,68 (44 руб.), жители российской столицы сегодня, по мнению специалистов, тратят 10,6 минут.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер
Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, экстренно сел в Стокгольме из-за технической неисправности, связанной с повышением давления в салоне, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.
Обновлено в 04:05
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах
Обновлено в 04:14
Гаджеты
4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи. Служба информации ИД «Волгоградская правда».
Обновлено вчера в 13:51