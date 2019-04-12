Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянРИА Новости 03:44
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Наука
Физики впервые в истории точно измерили энергию пустоты
Физики Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли впервые точно измерить энергию пустоты.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Экономика
Силуанов подписал директиву о продаже доли РЖД в «Трансконтейнере»
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже доли государства в компании «Трансконтейнер».
Обновлено в 11:50
Хоккей
Наместников не приедет в сборную России из-за травмы
Хоккеист не приедет в расположение национальной команды из-за травмы нижней части.
Обновлено в 09:50
Спорт
Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой
Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Обновлено в 08:26
Политика
Трамп хотел сделать свою дочь Иванку главой Всемирного банка
Президент США Дональд Трамп думал о том, чтобы выдвинут свою дочь и советника — Иванку Трамп на должность главы Всемирного банка и даже постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций, но не решился.
Обновлено в 12:40
Спорт
Ефимова завоевала серебро чемпионата России на дистанции 100 м брассом
Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом на чемпионате России по плаванию.
Обновлено в 12:01
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 06:20
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Политика
Путин в День космонавтики осмотрел завод «Энергомаш»
На двигателях, собранных на НПО "Энергомаш", в космос отправились и первый искусственный спутник Земли, и Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года.
Обновлено в 09:49
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Общество
Бомба времён Второй мировой войны обнаружена во Франкфурте-на-Майне
Бомба времён Второй мировой войны обнаружена в немецком Франкфурте-на-Майне, передаёт 12 апреля издание Bild.
Обновлено в 12:45
Футбол
Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей. При том, что месячная зарплата игрока составляет 6 миллионов.
Обновлено в 06:13
Игры
Авторы The Surge 2 показали 7 свежих скриншотов
Создатели The Surge 2 из немецкой студии Deck13 представили семь свежих скриншотов своего ролевого экшена, релиз которого ожидается «через несколько месяцев» на PS4, Xbox One и РС.
Обновлено в 11:41
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Наука
Изучены эффекты ионизирующего излучения на растения
На сегодняшний день ученые накопили и обобщили большой объем данных об эффектах ионизирующего излучения на рост и репродукцию растений, а также о вызванных ионизирующим излучением изменениях на генетическом уровне.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог
В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 08:37
Общество
Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию
По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
Общество
Экспозиции кварталов реновации еще по пяти районам стартовали в Москве
Экспозиционный этап публичных слушаний по кварталам реновации стартовал в пятницу еще в пяти столичных районах: Свиблово и Бутырский (СВАО), Восточное Измайлово (ВАО), Люблино (ЮВАО), Восточное Бирюлево (ЮАО).
Обновлено в 07:57