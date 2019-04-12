Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиянРИА Новости 03:44

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Рост зарплат сопровождается сокращением населения

Коммерсантъ07:28

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Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

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ТАСС07:21

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

РИА Новости03:44
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