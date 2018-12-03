Здоровье
Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидности
Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидностиРБК01:43
Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.
РБК01:43
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Чтобы освидетельствование стало более комфортным для граждан, будет организована передача нужных документов из медорганизаций в бюро МСЭ без участия гражданина. Мы находимся в той точке, когда все процессы ведения дел автоматизированы и происходят в стандартных форматах.
с чего всё началось
Процедура прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности будет максимально упрощена для россиян, рассказал в интервью ТАСС глава Минтруда РФ Максим Топилин.ТАССвчера в 23:16
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