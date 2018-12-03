Процедура прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности будет максимально упрощена для россиян, рассказал в интервью ТАСС глава Минтруда РФ Максим Топилин.

с чего всё началось

Чтобы освидетельствование стало более комфортным для граждан, будет организована передача нужных документов из медорганизаций в бюро МСЭ без участия гражданина. Мы находимся в той точке, когда все процессы ведения дел автоматизированы и происходят в стандартных форматах.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.

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