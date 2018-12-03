Процедура прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности будет максимально упрощена для россиян, рассказал в интервью ТАСС глава Минтруда РФ Максим Топилин.

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Через год-два, я думаю, основная часть документов будет передаваться именно в электронном виде. Это означает, что инвалид будет исключен из этого процесса - ему не придется обращаться в МСЭ или поликлинику по несколько раз.

Процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности планируется максимально упростить. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

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