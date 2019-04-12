Экономика

Топилин снова заявил о рекордном росте реальных зарплат россиянНакануне.Ru вчера в 08:32

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал эти темпы рекордными. По его словам, это самый высокий темп роста с 2012 г. "Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы", - приводит слова министра РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

С чем связан рост реальной заработной платы в России

RT на русскомвчера в 13:27

Топилин заявил о рекордных за семь лет темпах роста зарплат россиян

РБКвчера в 07:03

Минтруд обрадовал: реальные зарплаты россиян выросли на 6,8%

Московский Комсомолецвчера в 06:46

Рост зарплат сопровождается сокращением населения

Коммерсантъвчера в 07:28

Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Российская газетавчера в 05:15

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

РИА Новостивчера в 03:44

Топилин рассказал о рекордных с 2012 года темпах роста зарплат россиян

ТАССвчера в 03:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Обновлено вчера в 00:55
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Общество

«Мы не посягаем на цыганские хоромы»: застройщик — о том, что появится в поселке на ВИЗе

В «НКС-Девелопмент» рассказали подробнее о планах по застройке Цыганского поселка на ВИЗе.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Единоборства

Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко получил травму во время боя против Энтони Кроллы.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии

В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено вчера в 21:03
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Обновлено в 05:14
Армия и оружие

«Пустынный паук»: из старой советской пушки сделали грозное оружие

Старый советский артиллерийский комплекс С-60 обрел новую жизнь.
Обновлено вчера в 05:25
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Роскомнадзор призвал россиян, собирающихся смотреть новый сезон сериала «Игра престолов», к осторожности.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры на родительском собрании

Учительницу Ояшинской школы Новосибирской области обвиняют в экстремизме за ссору с гражданкой Узбекистана на родительском собрании, сообщают «НГС.Новости».
Обновлено в 04:53
Авто

Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади

Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Гарик Харламов показал лицо подросшей дочери

Гарик Харалмов показал лицо дочери на фото. Кристина Асмус, супруга шоумена, разместила соответствующее фото на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Технологии

Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров

За год после вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров и нарастил аудиторию, сообщает РБК.
Обновлено в 05:52
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Драматично завершился последний выпуск программы, в которой Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Рома» начала переговоры с Конте

Согласно информации итальянских газет Il Tempo и La Repubblica, "Рома" приступила к переговорам с экс-тренером "Челси" Антонио Конте.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

55-летняя звезда 90-х Азиза впервые выходит замуж

55-летняя звезда 90-х Азиза выходит замуж Напомним, что два года назад в СМИ появилась информация, что Азиза тайно вышла замуж за своего бывшего возлюбленного, бизнесмена Александра Бродолина.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО

Обновлено в 03:50
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке (Япония), сборная России завершила турнир на третьем месте.
Обновлено в 05:52
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику народной артистки России Лии Ахеджаковой относительно спектакля режиссера Константина Богомолова, в котором упоминали покойного руководителя СССР Иосифа Сталина.
Обновлено в 05:47
Политика

В «Олимпийском» подтвердили, что 14 апреля ожидают Порошенко

В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В УМВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовали или они были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому.
Обновлено вчера в 20:38
Спорт

Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное