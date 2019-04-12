Экономика
Топилин снова заявил о рекордном росте реальных зарплат россиянНакануне.Ru вчера в 08:32
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал эти темпы рекордными. По его словам, это самый высокий темп роста с 2012 г. "Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы", - приводит слова министра РИА Новости.
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