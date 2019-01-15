Экономика

Топилин: для ликвидации бедности в России требуется 800 млрд рублей
Сусанин
06:30

Министр труда России Максим Топилин заявил, что для полной ликвидации бедности в России требуется около 800 млрд рублей.
Сусанин06:30
Максим Топилин
Это дефицит приблизительно в доходах около 800 млрд рублей. То есть если полностью бедность побороть, точно раздать – чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов – вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд.
— Максим ТопилинПолиграф.Медиа 05:09
с чего всё началось

Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год

Дефицит годовых доходов всех россиян, чтобы каждому в стране дотянуть до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 млрд рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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