Если пенсия ниже, допустим 10 тысяч рублей, то увеличение пенсии составит 705 рублей... Если пенсия около 20 тысяч... прирост составит где-то около 1,6−1,7 тысячи рублей. То есть у всех будет разный прирост, и это очень важно.

По словам министра, если пенсионер получает около 20 000 рублей, то увеличение будет равно примерно 1600-1700 рублей. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности кабмина проиндексировать пенсии уже с 1 января следующего года.

Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».

Финансы Финансы Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5% Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Экономика Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы

Экономика Экономика Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей.

Финансы Финансы Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.

Экономика Экономика Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.

Экономика Экономика У ФГ «Будущее» стало меньше «Будущего» ФГ «Будущее», принадлежащая занимающемуся девелоперскими активами кипрскому офшору RT&I, продала принадлежавшие ей НПФ «Социальное развитие» (на конец третьего квартала — 9 млрд руб. активов), «Образование» (5 млрд руб.), а также 49% акций флагманского фонда НПФ «Будущее» (286,8 млрд руб.), следует из раскрытия информации финансового холдинга.

Экономика Экономика Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Экономика Экономика Экс-премьер Украины предупредил о последствиях «помощи» от МВФ Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о тяжелых последствиях, с которыми вскоре столкнется Украина из-за долга перед Международным валютным фондом (МВФ).

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.

Экономика Экономика Россияне поставили рекорд по росту турпотока в Дубай в 2018 году По данным, опубликованным ведомством, с января по октябрь 2018 года Дубай посетили 522 тысячи россиян, за этот же период годом ранее турпоток составил всего 350 тысяч.

Экономика Экономика В Алтайском крае сохраняются минимальные розничные цены на топливо «По состоянию на 24 декабря среди регионов СФО Алтайский край занимает первое место по минимальной стоимости дизельного топлива, второе место по бензину марки Аи-95 и пятое место по бензину марки Аи-92», — говорится в сообщении.

Экономика Экономика Путин поручил создать банк для финансирования строительства домов Президент России Владимир Путин выступил с идеей создать банк для финансирования строительства многоквартирных домов.

Экономика Экономика Почти полтысячи метростроевцев Петербурга пытаются получить зарплату Почти полтысячи работников петербургского «СМУ-11 Метрострой» все еще ждут зарплаты за три месяца.