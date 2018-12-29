Экономика
По словам министра, если пенсионер получает около 20 000 рублей, то увеличение будет равно примерно 1600-1700 рублей. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности кабмина проиндексировать пенсии уже с 1 января следующего года.
Комсомольская правда10:14
Оценить
11 человек отреагировали
Если пенсия ниже, допустим 10 тысяч рублей, то увеличение пенсии составит 705 рублей... Если пенсия около 20 тысяч... прирост составит где-то около 1,6−1,7 тысячи рублей. То есть у всех будет разный прирост, и это очень важно.
Подробнее о событии
Показать все источники
Индексация и региональные доплаты: как будут повышаться пенсии россиян в 2019 году
Экономика сегодня10:00
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Финансы
Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Обновлено в 07:48
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января
Министерство юстиции РФ зарегистрировало указание Центробанка России о новых тарифах ОСАГО, которые начнут действовать с 9 января следующего года.
Обновлено в 14:59
Экономика
Путин обсудит итоги работы РФПИ в 2018 году с главой фонда
Обновлено в 05:33
Экономика
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.
Обновлено в 11:15
Экономика
Правительство продлило пилотный проект tax free до конца 2019 года
Правительство России продлило действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2019 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:52
Экономика
Путин поручил создать банк для финансирования строительства домов
Президент России Владимир Путин выступил с идеей создать банк для финансирования строительства многоквартирных домов.
Обновлено в 09:19
Экономика
Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
Экономика
Импорт попавших под запрет украинских товаров оценивается в $510 млн
Импорт в Россию украинских товаров, которые попали под запрет, за 2018 год предварительно оценивается в $510 млн, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Финансы
Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов
Отмечается, что кредитные организации подняли ставки по ипотекам после того, как ЦБ РФ дважды поднял ключевую ставку — с 7,25 до 7,5% в сентябре и с 7,5% до 7,75% в декабре текущего года.
Обновлено в 02:53
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
В России могут вырасти пособия по безработице.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
Жителей России ждет повышение цен на авиабилеты
В начале 2019 года российские авиаперевозчики вынуждены будут поднять цены на авиабилеты.
Обновлено в 03:50
Экономика
Германия одобрила план строительства тоннеля в Данию за $8 млрд
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:36
Экономика
Голикова заявила о замедлении темпов снижения рождаемости в 2018 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости в 2018 году замедлились.
Обновлено в 04:31
Экономика
Мутко: 300 застройщиков в РФ находятся в сложной ситуации
Порядка 300 строительных компаний в России находятся в сложной ситуации, сообщил в интервью "Россия 24" вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 03:58
Экономика
Девелопер АФК «Система» увеличил долю в «Интуристе» до 91,24%
ГК "Бизнес-Недвижимость" (дочерняя структура АФК "Система") увеличила долю в дочерней гостиничной компании ВАО "Интурист" до 91,24% с 66,2%, говорится в сообщении девелопера.
Обновлено в 04:39