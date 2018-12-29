Экономика

Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году
Комсомольская правда
10:14

По словам министра, если пенсионер получает около 20 000 рублей, то увеличение будет равно примерно 1600-1700 рублей. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности кабмина проиндексировать пенсии уже с 1 января следующего года.
Комсомольская правда10:14
Максим Топилин
Если пенсия ниже, допустим 10 тысяч рублей, то увеличение пенсии составит 705 рублей... Если пенсия около 20 тысяч... прирост составит где-то около 1,6−1,7 тысячи рублей. То есть у всех будет разный прирост, и это очень важно.
— Максим ТопилинАргументы недели 13:29

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