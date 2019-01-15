Экономика

Топилин рассчитывает, что инфляцию скомпенсирует рост зарплат
РИА Новости
04:03

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин рассчитывает, что коммерческий сектор будет компенсировать в зарплатах инфляцию, превысившую прогнозный показатель.
РИА Новости04:03

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Топилин надеется, что работодатели будут учитывать уровень инфляции при индексации зарплат

ТАСС05:20

Топилин рассчитывает, что инфляцию скомпенсирует рост зарплат

РИА Новости04:03

Топилин: Надеюсь, что зарплаты компенсируют рост инфляции

Росбалт04:24

М.Топилин рассчитывает, что коммерческий сектор будет компенсировать в зарплатах инфляцию

Агентство Москва04:26

Топилин прогнозирует рост зарплат в коммерческом секторе

News.ru03:59

В Минтруде надеются на увеличение зарплат в коммерческом секторе

Банки.ру03:57

Когда зарплаты растут слишком медленно

Ведомостивчера в 16:54
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
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Китайский зонд произвел биологический эксперимент на Луне

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Медведев высказался о проблемах российского бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
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Политика

Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

В России хотят ввести налог на выезд из страны

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Обновлено в 05:16
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Задержанные украинские моряки отказались давать показания

Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказались давать показания в суде, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
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Дмитрий Медведев начал использовать российский лимузин Aurus, который разрабатывался в рамках проекта «Кортеж».
Обновлено в 06:30
Происшествия

Задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской Лавры

Обновлено в 05:25
Гаджеты

Apple готовит очередной iPod touch и iPhone с USB-C

Apple планирует выпустить очередную версию плеера iPod touch, сообщает японский портал Mac Otakara, ссылаясь на источник, который поставляет детали для смартфонов американской корпорации.
Обновлено в 07:14
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Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов.
Обновлено в 04:30
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Обновлено вчера в 16:09
Общество

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Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
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Футбол

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Вратарь лондонского футбольного клуба "Арсенал" Петр Чех объявил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Автобус с волейболистами казанского «Зенита» попал в аварию в Турции

Автобус, перевозивший волейбольную команду "Зенит" из Казани, попал в ДТП в Анкаре. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
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Происшествия

Мать сбитой военным судьей девушки рассказала об угрозах

Обновлено в 07:51
Общество

Смертность населения в России превысила рождаемость

Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
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Директор «Евросети» замерз насмерть в Москве

В минувшую ночь с понедельника на вторник, 15 января, в Москве было обнаружено тело 29-летнего директора салона связи "Евросеть".
Обновлено в 08:00
Происшествия

Радикалы попытались напасть на генконсульство России в Одессе

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Обновлено в 06:31
Политика

Патрушев не исключает новых провокаций Украины против России

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Экономика

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По итогам анализа ЦБ, ФАС и Минфин предложили правительству законодательно закрепить одинаковый размер комиссии за перевод средств по региону и за его пределами в рамках одного банка.
Обновлено вчера в 23:25
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В Набережных Челнах разгорается школьный скандал

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Происшествия

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Гражданин России, проживавший в Абхазии, погиб, застав в своем доме грабителей. Об этом сообщили в МВД республики.
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Экономика

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Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V. — оператора нелегального интернет-казино Azino777, известного как «Azino три топора».
Обновлено в 02:56
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Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент

Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
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Экономика

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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки.
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