Экономика
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин рассчитывает, что коммерческий сектор будет компенсировать в зарплатах инфляцию, превысившую прогнозный показатель.
РИА Новости04:03
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Экономика
Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что число проживающих за чертой бедности россиян сократилось на 0,5 процентных пункта, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:22
Финансы
Сбербанк увеличил чистую прибыль в 2018 году на 24,1%
Прибыль до уплаты налога составила 1 002 млрд руб. В декабре банк заработал чистую прибыль в размере 52,2 млрд руб.
Обновлено в 03:57
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2450 пунктов впервые с 8 ноября 2018 года
Индекс Мосбиржи превысил 2450 пунктов впервые с 8 ноября 2018 года.
Обновлено в 02:57
Экономика
Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны
Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России.
Обновлено в 03:05
Экономика
Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц
На остальных участников рынка (с учетом банковских групп — 229) приходится лишь 6% рынка банковских розничных денежных переводов.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
ФНС запретила переводы в онлайн-казино Azino777
Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V. — оператора нелегального с интернет-казино Azino777 («Azino три топора»).
Обновлено в 02:56
Экономика
В Белоруссии заработала первая в СНГ криптобиржа
В столице Белоруссии на территории Парка высоких технологий запущена первая в СНГ криптобиржа Currency.com. Об этом сообщает 15 января РБК.
Обновлено в 01:29
Экономика
«Алроса» займется добычей алмазов в Зимбабве
Дочерняя компания «Алросы» займется разведкой, поиском и добычей полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.
Обновлено вчера в 12:09
Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
Вызов помощи по номеру 112 оказался нерабочим для большинства россиян
Система экстренного вызова спасателей по номеру 112 полностью работает только в 12 регионах России из 85.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Суд Токио отказался отпустить Карлоса Гона под залог
Окружной суд Токио во вторник отклонил очередное ходатайство адвокатов экс-главы Nissan Motor Corporation Карлоса Гона, просивших отпустить его под залог, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 02:28
Финансы
Силуанов: российская экономика избавилась от «голландской болезни»
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о достижениях работы правительства в 2018 году, по его словам, одной из главных задач было избавить российскую экономику от "голландской болезни".
Обновлено вчера в 20:36
Энергетика
Жителям Украины грозит новое повышение цен на газ
Напомним, ранее экономист Алексей Кущ заявил, что жители Украины почувствуют повышение цены на газ лишь зимой 2020 года, поскольку в мае 2019 года уже не будет отопления, а также горячей воды, которую в летний сезон традиционно отключают.
Обновлено в 03:55
Энергетика
Медведев проследит: правительство не удержало цены на бензин
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что за ценами на бензин в России следует внимательно следить, и при их повышении напоминать нефтяным компаниям о ранее достигнутом соглашении с правительством РФ, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе встречи с вице-премьерами.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Зубков выразил недовольство ростом цен на газовых заправках «Газпрома»
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков выразил недовольство повышением цен на метан на заправках "Газпрома" в конце 2018 года.
Обновлено в 03:12