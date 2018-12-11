Экономика

Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам ситуацию с надбавкой к пенсии
РИА Новости
06:33

Глава Минтруда РФ Максим Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам, что надбавка к пенсии с 1 января 2019 года будет для всех разной.
РИА Новости06:33

Подробнее о событии

Топилин: с 2019 года размер прибавки к пенсии будет индивидуальным

Комсомольская правда07:13

Топилин призвал ПФР «разъяснить» пенсионерам причины разницы в надбавке к пенсиям

Росбалт06:40

Топилин анонсировал индивидуальный размер прибавки к пенсии 2019 года

Экономика сегодня06:36

Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам ситуацию с надбавкой к пенсии

РИА Новости06:33

Топилин рассказал о размерах прибавки к пенсии с 2019 года

Москва 2406:15

Топилин сообщил, что размер прибавки к пенсии с 2019 года будет индивидуальным

ТАСС06:13

Топилин: размер прибавки к пенсии будет индивидуальным

Rambler News Service06:11
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Экономика

Альфа-банк опроверг сообщения о продаже организации

Альфа-банк опроверг сообщения о продаже, переговоров по этому поводу не было и не ведётся, заявили в пресс-службе финансового учреждения.
Обновлено в 07:26
Экономика

Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
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Энергетика

Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки

В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с.
Обновлено в 07:30
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

Закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Обновлено в 07:18
Экономика

Клиенты Сбербанка впервые стали меньше ходить в отделения

Сбербанк впервые констатирует устойчивое снижение потока клиентов в своих отделениях, это может быть связано с развитием банком цифровых каналов взаимодействия, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Обновлено в 07:24
Экономика

В России 1,2 млн домохозяйств могут лишиться доступа к телевидению

Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что лишиться доступа к телевидению могут 1,2 млн домохозяйств, или 1,5% от общего числа.
Обновлено в 07:24
Экономика

Счетную палату не устраивает ситуация на страховом рынке

Аудиторы Счетной палаты анализировали выполнение плана мероприятий по реализации стратегии развития страховой деятельности в России до 2020 г. Она была принята в июле 2013 г. Об итогах проверки Счетная палата сообщила во вторник, 11 декабря.
Обновлено в 06:42
Экономика

В России объем добытого за год золота вырос до 265 тонн

За десять месяцев 2018 года производство золота в России выросло на 1,46% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 07:04
Недвижимость

В Подмосковье прогнозируют падение спроса на новогоднюю аренду дач

В период новогодних праздников спрос на аренду загородных коттеджей и дач в Московской области упадет на 20%.
Обновлено в 07:06
Экономика

Экономика Германии в декабре стала привлекательнее для инвесторов

Несмотря на декабрьский скачок роста индекса доверия инвесторов к экономике Германии, экономические ожидания остаются негативными.
Обновлено в 07:28
Экономика

Инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000 процентов

Инфляция в Венесуэле достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.
Обновлено в 07:01
Финансы

Рубль в ходе торгов растёт к доллару и евро

На открытии торгов 11 декабря рубль растёт к доллару и евро.
Обновлено в 03:46
Экономика

Российский миллиардер купил производителя сырка «Дружба»

«Карат» входит в верхнюю тройку продавцов плавленых сыров в России, приводит компания данные Nielsen.
Обновлено в 05:02
Экономика

Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту

Райффайзенбанк штрафует клиентов – владельцев кредитных карт на 700 руб. при просрочке платежа, называя эту плату «комиссией за мониторинг просроченной задолженности», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:32
Экономика

«РУСАЛ» перейдёт в российскую юрисдикцию в первой половине 2019 года

«РУСАЛ» зарегистрирован на острове Джерси, который находится в составе Островной Нормандии.
Обновлено в 07:27
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