Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 летТАСС 04:18
После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости.
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Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.
с чего всё началось
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.ТАСС04:18
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