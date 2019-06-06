Экономика

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 летТАСС 04:18

После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости.
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Максим Топилин
Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.
— Максим ТопилинРоссийская газета 04:50
с чего всё началось

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.
ТАСС04:18

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Минтруд предложил ввести пособия на детей до 18 лет

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Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет

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В России могут ввести пособие на детей до 18 лет

РЕН ТВ04:22

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

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