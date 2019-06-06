Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 летТАСС 04:18
После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости.
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Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.
с чего всё началось
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.ТАСС04:18
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Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
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«В Майке ушел глава, сельсовет пустует, анархия», — рассказал изданию один из читателей.
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Шоу-бизнес
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Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
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«Результаты ЕГЭ» подключен к порталу Единого государственного экзамена, поэтому после публикации результатов на портале информация сразу появится в сервисе.
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В связи с наступлением жарких дней диетолог Маргарита Королева посоветовала россиянам отдать предпочтение ягодам и фруктам, сократив потребление жирных продуктов и красного мяса.
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Банк России отозвал с 6 июня лицензию на осуществление операций у петербургского банка «Прайм Финанс».
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
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Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»
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Обновлено в 05:50
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На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
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Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
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Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
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В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
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Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
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