Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 летТАСС 04:18

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

с чего всё началось

Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.

После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости.

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

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